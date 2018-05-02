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среда, 02 мая 2018 16:35

Вятрович рассказал, что было бы в Украине без Чернобыльской аварии

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Вятрович рассказал, что было бы в Украине без Чернобыльской аварии
Чернобыль повлиял на распад советской системы. Фото: kineshemec.ru

Если бы не было аварии на Чернобыльской АЭС, Украина бы осталась в составе СССР.

В Чернобыле до сих пор остались памятники Ленину и другие атрибуты коммунистического режима, говорит директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает "24 канал".

"Если бы не произошла авария, вероятность очень высока, что то, что сейчас наблюдаем как музейный экспонат в Чернобыле, было бы реальностью в Украине! Авария - одно из самых решающих событий, которое привело к развалу Советского Союза, начиная с психологических изменений в обществе, заканчивая какими-то конкретными вопросами", - прокомментировал он.

Чернобыль полностью скомпрометировал советский режим. Без него не было бы национально-демократических движений в 1980-х и независимости в 1991-м.

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"Этой катастрофы не могло не быть, потому что она - олицетворение советского тоталитарного режима. Она стала переломной и привела к падению Советской системы", - говорит историк.

В документах КГБ о Чернобыле есть информация, что на электростанции проводили ненужные рискованные эксперименты с ускорением построения. Все ававрии на станции скрывали.

26 апреля 1986 года в 23:44 по киевскому времени произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества. С разницей в 2 сек. состоялись 2 взрыва на 4-м реакторе Чернобыльской АЭС.

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