Вятрович объяснил опасность свертывания декоммунизации

Вятрович заявил, что оснований отменить переименование не было. Фото: УНИАН

Юридического основания в отмене переименования столичных проспектов Московского и Николая Ватутина на проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича нет.

"Уверен, что никаких юридических оснований для отмены решения Киевсовета о переименовании - нет. Более того, суд очень долго длился, более трех лет. И мне кажется, что изменение политической ситуации в стране и является причиной таких очень странных судебных решений. Отсутствие четкой позиции новой власти в вопросах национальной памяти провоцирует возможные попытки реванша со стороны пророссийских сил", - заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович "Главреду".

УИНП тоже был вовлечен в судебный процесс как третье лицо.

"Мы были в курсе всех судебных заседаний, которые невероятно сильно затягивались. Думаю, что это делалось для формирования благоприятной политической атмосферы. А Бережная (председатель общественной организации Антифашистское правозащитная лига) периодически вызвала "скорую", якобы ей становилось плохо от переименований. Но никаких аргументов, кроме эмоциональных, за все время озвучено не было. Поэтому мы были очень удивлены таким решением суда", - заявил Вятрович.

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Он убежден, что решение суда может привести к противостоянию в украинском обществе.

"Я абсолютно уверен, что украинская общественность не проглотит такие грубые и противозаконные решения. Тем более, что в настоящее войне они идут на пользу российскому агрессору", - резюмировал он.

В сети распространяется возмущение по поводу рекомунизации улиц. Кто-то называет это реваншем пророссийских сил, кто-то сетует на нереформированность украинской судебной системы.