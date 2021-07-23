Вулкан уничтожил город

Территория вокруг Везувия объявлена ​​национальным парком 1995. Вершина Везувия открыта для посетителей, оборудованы спиральную пешеходную дорожку. Фото: Parco Archeologico di Ercolano

После извержения вулкана Везувий 26 июля 1805-го на юге Италии разрушена значительная часть города Неаполь, погибло почти 26 тыс. человек.

Везувий - вулкан на юге Италии близ Неаполя, высотой 1277 м. Один из трех действующих вулканов Италии, единственный действующий вулкан материковой Европы. Считается одним из самых опасных вулканов мира. Известно более 80 значительных извержений этого вулкана, последнее из которых произошло в 1944-м. Во время извержения погибло 27 человек.

1805-го состоялась очередное извержение вулкана Везувий. Хотя оно не относится к самым мощным извержений вулкана, оно стало самым смертоносным.

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Большая часть города Неаполь была разрушена почти полностью, а жертвами катастрофы стали около 26 тыс. человек. Во время извержения вулкан извергался в нескольких фазах. В результате извержения вулкана стал ниже на 168 м.

Неаполь восстанавливали десятки лет. Выжившие не могли похоронить достойно умерших. Из-за жары тела разлагались, в городе не хватало воды и ликав. Из других итальянских городов поступала помощь - питание и вода, прибыли военные.

Территория вокруг Везувия объявлена ​​национальным парком 1995-го. Вершина Везувия открыта для посетителей, а вокруг вулкана обустроены небольшую сеть туристических маршрутов. С конца дороги к кратеру обустроены спиральную пешеходную дорожку.

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувия погибли населения трех городов - Помпеи, Геркуланум и Стабии и все виллы рядом. Города расположены под вулканом сразу похоронили потоки лавы. Около 1600-го итальянцы случайно заметили похороненый город. Раскопки обнаружили под многометровой толщей лавы улицы, дома с полной обстановкой и люди и животные, которые не успели спастись. Сейчас музей под открытым небом в Помпеях - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - как крупнейшие в мире руины города.