Впервые провели уникальную операцию на сердце

Искусственное сердце пересаживали 9 часов хирурги из университета Юты. Фото: Politeka

2 декабря 1982 года хирурги из университета Юты впервые имплантировали человеку искусственное сердце. 61-летний Барни Кларк выдержал 9-часовую операцию.

Первый пациент Барни Кларк выдержал 9-часовую операцию. Перед тем врачи девять лет тренировались делать такие операции животным - телятам и поросятам. Эта операция была прорывом техники, а не медицины. Сердце приводил в движение механизм весом 175 кг, который размещался на коляске. Пациент мог двигаться только у тележки. Пластик, из которого было сделано сердце, был настолько грубым, что приводило к тромбозам.

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19 декабря Кларк впервые смог встать и пройтись. Наконец ему разрешили жевать и глотать пищу. Рождество прошло весело, хирурги пировали в доме Кларка, вручали подарки и даже колядовали. Усиленная антибиотикотерапия вызвала некрозы тканей кишечника, после чего стали отказывать все органы. 23 марта через час после профессорского обхода больной, читая газету, потерял сознание и умер. Билось сердце 112 суток, сделав около 12912400 ударов.

Следующий больной прожил с искусственным сердцем той же конструкции раза дольше. В XXI веке появились сердца на батарейках.Тепер ежегодно в мире проводится около 600 тыс операций по вживлению имплантатов, стимулируют работу сердца. Каждые 5-10 лет на них заменяют батарейки питания.

Трансплантацию кожи и костей начали делать в 1940-х годах. 17 июня 1950 в госпитале города Эвергрин-Парк в США врач Ричард Лоулер за 45 минут выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.