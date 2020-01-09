Возле старинной печи нашли золотые монеты

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 5139
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1341
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1008
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 46674
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7245
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1953
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27396
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2286
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
10
4
29
7
8
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж
Абсурдная смесь: показали странные ретро фото
Абсурдная смесь: показали странные ретро фото
Видео
Все видео
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Нашли дворец древней цивилизации
Нашли дворец древней цивилизации
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1719
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2664
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3627
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 837
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1548
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 2007
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 09 января 2020 13:46

Возле старинной печи нашли золотые монеты

  Комментировать

Археологи обнаружили 1200-летнюю "копилку" гончара в городе Явне, Израиль. Внутри находились 7 редких золотых монет.

Керамический сосуд нашли у печи гончара. В тот период Израиль находился под мусульманским правлением, сообщает Live Science.

Нумизмат Роберт Кул датирует одну из монет временами правления халифа Гаруна ар-Рашида (786–809), который стал центральным персонажем в сборнике рассказов "Тысяча и одна ночь".

"В копилку также входят монеты, редко встречающиеся в Израиле, – заявил Кул. – К ним относятся золотые монеты, выпущенные исламскими правителями в Северной Африке – ныне в современном Тунисе".

На других участках исследователи обнаружили значительно старшие здания, включая винодельческое заведение, относящееся к персидскому периоду V в. до н. э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале дома нашли клад стоимостью 12 млн грн

Автор: livescience.com
  Нашли копилку с деньгами древнего гончара
Нашли копилку с деньгами древнего гончара

В Израиле нашли клад возрастом 4,5 тыс. лет. Электрик Ахмед Нассар Яссин обнаружил его случайно по дороге на работу.

Когда шел к клиенту, оперся на скалу, которая обрушилась под его весом. За упавшими камнями оказался тайник с керамическими кувшинами. Самой интересной находкой среди всего был древний медный кинжал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Возле старинной печи нашли золотые монеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Украинского командира объявили вне закона

Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате

Самое читаемое
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
Выгорел дотла: как выглядит место жуткой авиакатастрофы в Иране
46
 1 Просмотров: 30375
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
Модель борется с пожарами в Австралии, продавая ню-фотографии
21
 Просмотров: 27648
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 26361
Расстреляли украинского дипломата
Расстреляли украинского дипломата
 1 Просмотров: 24543
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 16040
История
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт – фото
10
 Просмотров: 2781
Украинского командира объявили вне закона
Украинского командира объявили вне закона
 Просмотров: 1161
Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате
Изобретатель взлетел на экспериментальном аппарате
 Просмотров: 711
Во дворце императора нашли потайную комнату
Во дворце императора нашли потайную комнату
4
 Просмотров: 1827
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
Показали, какими были украинцы 125 лет назад
29
 Просмотров: 16022
Больше всего комментируют
13
Катастрофа украинского Boeing 737: расшифровка самописцев будет проходить в Иране
4
Сивохо с российской церковью сделал марафон на телеканале кума Путина
3
В Киеве подростки забили до смерти прохожего
3
У Трампа предположили, почему Иран не целил в районы с американцами – CNN
2
Зеленский обратился к украинцам
Голосов: 1266
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua