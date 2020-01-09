Возле старинной печи нашли золотые монеты

Археологи обнаружили 1200-летнюю "копилку" гончара в городе Явне, Израиль. Внутри находились 7 редких золотых монет.

Керамический сосуд нашли у печи гончара. В тот период Израиль находился под мусульманским правлением, сообщает Live Science.

Нумизмат Роберт Кул датирует одну из монет временами правления халифа Гаруна ар-Рашида (786–809), который стал центральным персонажем в сборнике рассказов "Тысяча и одна ночь".

"В копилку также входят монеты, редко встречающиеся в Израиле, – заявил Кул. – К ним относятся золотые монеты, выпущенные исламскими правителями в Северной Африке – ныне в современном Тунисе".

На других участках исследователи обнаружили значительно старшие здания, включая винодельческое заведение, относящееся к персидскому периоду V в. до н. э.

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Автор: livescience.com Нашли копилку с деньгами древнего гончара

В Израиле нашли клад возрастом 4,5 тыс. лет. Электрик Ахмед Нассар Яссин обнаружил его случайно по дороге на работу. Когда шел к клиенту, оперся на скалу, которая обрушилась под его весом. За упавшими камнями оказался тайник с керамическими кувшинами. Самой интересной находкой среди всего был древний медный кинжал.