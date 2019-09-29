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воскресенье, 29 сентября 2019 23:13

Мужчина обнаружил клад по дороге на работу

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Мужчина обнаружил клад по дороге на работу
Мужчина нашел уцелевшую керамику и медный кинжал Фото: klady.info

В Израиле нашли клад возрастом 4,5 тыс. лет. Электрик Ахмед Нассар Яссин обнаружил его случайно, по дороге на работу.

Когда шел к клиенту оперся на скалу, которая обрушилась под его весом. За упавшими камнями оказался тайник с керамическими кувшинами. Самой интересной находкой среди всех был древний медный кинжал, сообщает Klady Info.

Мужчина обратился в Государственное управление ценностями. Специалисты внимательно изучили находку и пришли к выводу, что артефакты изготовили в эпоху бронзы. Ученые рассказали, что такие вещи ложили в захоронения, чтобы сопровождать людей в потустороннем мире.

Артефакты станут достоянием Израиля.

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Археологи нашли 1500-летнюю мозаику в городе Гиппос в Израиле. Она украшала пол уничтоженной огнем в VIII в. церкви. На ней изображена библейская легенда о том, как Иисус Христос накормил 5 тыс. человек рыбой и хлебом.

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