Натолкнулись на уникальную мозаику, связанную с Иисусом Христом

Автор: Dr. Michael Eisenberg Мозаику с рыбами и хлебом обнаружили недалеко от церкви где недавно открыли место библейского чуда

Археологи нашли 1500-летнюю мозаику в городе Гиппос в Израиле. Она украшала пол уничтоженной огнем в VIII в. церкви. На ней изображена библейская легенда о том, как Иисус Христос накормил 5 тыс. человек рыбой и хлебом.

"Очевидно, что в мозаике могут быть разные объяснения описаний хлебов и рыб, но вы не можете игнорировать сходство описания в Новом Завете", - рассказал изданию Mirror археолог Майкл Айзенбург.

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В Библии есть описание хлебов в корзине и рыб - именно они изображены на мозаике.

"Здесь присутствуют изображения двух рыб и корзины, но только с четырьмя хлебами, а во всех местах Нового Завета, которые рассказывают о чуде, описывается пять хлебов. Кроме того, на мозаике в сожженной церкви есть изображение 12 корзин, а Новый Завет также описывает учеников Христа, которые в конце чуда собрали 12 корзин хлеба и рыбы. Нет сомнений, что местная община была хорошо знакома с библейскими чудесами", - продолжает исследователь.

В Евангелии от Иоанна рассказывается, что после трапезы Иисус отправился на другую сторону Галилейского озера. Именно у него нашли остатки церкви и мозаику.

Археологи раскопали древнюю христианскую церковь у Галилейского моря на севере Израиля. Они убеждены, что это Церковь апостолов в поселке Вифсаида, которая вспоминается в Библии. Ее построили над домами последователей Иисуса Христа апостолов Павла и Андрея. Именно на этом месте Иисус накормил 5 тыс. человек двумя рыбами и пятью кусками хлеба.