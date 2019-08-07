Восстановили уникальную икону времен Киевской Руси

Историки исследовали нагрудную иконку-образок. Ее нашли на Замковой горе в Житомире в 2017 году.

Украшение создали из медного сплава техникой литья до монгольского нашествия, говорится на сайте Житомирского областного краеведческого музея.

"На лицевой стороне размещено погрудное изображение Христа Эммануила, выполненное в технике выемчатой ​​и перегородчатой ​​эмали, которое рельефно выступает над фоном иконки. Руки согнуты в локтях, благословляя двумя перстами. В левой руке он держит свиток, прижимая его к груди. Лик Христа широкий, овальный, немного асимметричный, с маленьким заостренным подбородком, большие, почти на все лицо, глаза, выделенные тенями красного цвета с включением белого, высоко поднятые тонкие брови, тонкий нос, маленький рот, короткие волосы, разделенное на локоны перегородками, полная открытая шея", - описывает иконку старший научный сотрудник отдела исследований Александр Тарабукин.

На тыльной стороне иконки есть изображение шестиконечного цветущего креста. С основания креста расходятся два побега со спирально загнутыми отростками. Такого типа крест символизирует вечное обновление и бессмертие.

Автор: Фото с сайта Житомирского областного краеведческого музея В Житомире возобновили старинную икону

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Исследователи предполагают, что образок создали ювелиры юго-русского происхождения. Мастер наследовал византийские традиции.

Археолог Елизавета Архипова считает, что иконку создали к концу ХII-первой половины XIII в.

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