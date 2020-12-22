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вторник, 22 декабря 2020 11:53

Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос

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Воссоздали пол храма, по которому ходил Иисус Христос
На воссоздание оригинального пола храма у археологов ушло 7 месяцев Фото: Youtube / Reuters

Израильские археологи воссоздали пол древнего иудейского храма в Иерусалиме, который посещал Иисус Христос. Опирались на исторические тексты и реликвии.

Новый Завет рассказывает, что Иисус пришел в храм на паломничество и обучение еще мальчиком. Будучи старшим проповедником, в гневе выгонял денежных менял. Само здание храма спроектировал царь Ирод, сообщает Reuters.

Уцелевшие плитки рассказали археологам, что при закладке пола использовали обработанный вручную известняк, камень с Мертвого моря и завезенный мрамор. Плитки имели коричневый и темный землистый цвет, геометрический дизайн, были прохладными, пятнистыми и неровными. Специалисты сделали даже царапины и отметины.

Всего на работу потратили 7 месяцев, но отметили, что были очень заинтересованы в этом и воспроизводили пол от чистого сердца.

"Мы надеемся, что люди смогут прийти, увидеть, прикоснуться и почувствовать то же самое, что было 2000 лет назад", - подчеркнул археолог Ави Тависала.

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В средневековом Милевском монастыре на юге Чехии археологи обнаружили часть металлического гвоздя. Они предполагают, что он является гвоздем с креста, на котором был распят Иисус Христос. Находка была в одном из помещений северной стены XII в.

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