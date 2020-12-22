Археологи нашли гвоздь из креста Иисуса

В Чехии обнаружили древнюю реликвию. Фото: idnes.cz

В средневековом Милевском монастыре на юге Чехии археологи обнаружили часть металлического гвоздя. Они предполагают, что он является гвоздем с креста, на котором был распят Иисус Христос.

Находка была в одном из помещений северной стены XII века. Под стеной обнаружили подземный ход, передает ТАСС.

"Мы нашли дароносицу, в который находился кусок кованого гвоздя длиной шесть сантиметров. Речь идет об одном из гвоздей, которыми к кресту во время распятия был прибит Иисус Христос", - сказал представитель группы археологов из Чехии Иржи Шинделарж.

Дароносицу сделали ценных сортов дерева не позднее первой половины V века. В ней лежала золотая табличка с выбитыми заглавными латинскими буквами IR, что означает Iesus Rex - "Король Иисус". В средневековье так обозначали христианские реликвии.

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Археологи продолжат лабораторные исследования артефакта. Позже передадут находку в один из костелов страны.

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