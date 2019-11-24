23 ноября в Украине почтили память жертв Голодомора. Мероприятия провели в Киеве возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на Лаврской улице. У ближайшего метро "Арсенальная" и по дороге к музею на уличных лотках продают сплетенные колоски по 10 гривен и книги о Голодоморе. На подходе к музею людей проверяют через металлоискатели.

Автор: Сергей Старостенко Представители всех областей Украины возложили венки и свечи к памятнику девочки с колосками.

Около 15:00 несколько сотен людей за оградой ждут начала акций у памятника девочке с 5 колосками - символ Голодомора. Пожилая женщина в голубой платке с красными от слез глазами держит букет из колосьями.

Автор: Ирина Шевченко Онищук Наталья пришла почтить память теток, которые умерли во время Голодомора

"Пришла, потому что хочу хотя бы мысленно святых небесах быть с теми умершими, которые забытые всеми. У семьи моей матери было 3 сестренки. Когда в селе была сходка, мой дедушка сказал что-то по голод. Тогда пришли ночью из колхоза и все, что можно было, забрали. Остались без крошки хлеба посреди зимы. Умерли все, кроме матери. Ее забрали в интернат. Она говорила: "Вырастешь, дитя, и я тебе все расскажу". Впервые рассказала, когда мне было уже за 20 лет. Мои волосы вставали дыбом. Сейчас слава Богу, благодаря Ющенко, к людям приходит память. Это уже не забудется, потому что есть этот комплекс", - говорит Онищук Наталья.

Автор: Сергей Старостенко 23 ноября прочитали общую молитву памяти жертв Голодомора.

У музея от холода переминаются с ноги на ногу люди и ждут начала. Несколько десятков священников в рясах переговариваются и дважды целуют друг друга в щеку при встрече. Епифаний и Филарет стоят в окружении священников. На холме вдали люди жмутся ближе к событию и выискивают лучшие места. Усатый мужчина в шляпе с колосками втайне вытирает глаза от слез.

"Моя мама с 17-го года. Где-то в 70-х годах впервые рассказала, что к ним пришли домой и забрали все до последнего колоска местные руководители. Их в семье было 4 Мамины дяди и тети опухли и умерли от голода, поэтому я здесь. Хочу почтить память", говорит Владимир Конельский.

Автор: Ирина Шевченко Владимир Конельские пришел почтить память умерших во время Голодомора теток и дядек.

Под деревом на холме сидит пожилая женщина с палкой в ​​теплом желтом платке и пытается разглядеть, что происходит у музея. Лицо прячет под шарфом.

"Приехала из Кривого Рога, чтобы не забыть, что такое Голодомор. Мои дедушки и бабушка, тети и дяди опухли от голода и умерли. Специально приехали на это событие с друзьями пенсионерами из Кривого Рога. Они пошли где-то колонной, а я не могу стоять. Они приехали с колосками, а я свой отдала. Попросила, чтобы положили их меня. Не все признают Голодомор. Это надо помнить. Я родилась в 1934 году. Об этом рассказывала мама, бабушка и соседи. Многие умерло, многих вывозили в Сибирь. Люди от голода умирали по дороге. Рассказывали даже такие случаи, что матери детей ели. Моя мать прятала в погребах продукты. Варили лободу. Вкладывали ее в тряпочку и давали детям, чтобы сосали. У меня в семье было 3 детей. Удалось выжить, потому что мама работала при больнице. Немножко давали ей еду", - говорит Галина Бекетова.

Автор: Ирина Шевченко Женщина приехала из Кривого Рога, чтобы почтить память жертв Голодомора. Стоять трудно, поэтому наблюдает за событием, сидя на стуле.

Рядом слышно как в группе 5 мужчин обсуждают Грушевского и политику большевиков. Мужчина с длинными седыми усами и в теплой шапке приехал на лечение к дочери в Киев специально в эти дни. Хотел заодно попасть на почтение памяти жертв Голодомора.

"Моя мама 1923 года. Была старшим ребенком в семье. У нее было три сестры. Их бабушка Галя всегда была на колхозной работе. Когда уходила, то всегда говорила моей матери: "Поля, ты смотри, чтобы сестренок не съели". По селе тогда ездила подвода и дядя Ванька собирал трупы и свозил их в яму и закапывал. Потом не стало и его. Он умер и его съели", - говорит Николай Матиюк с Николаева.

Автор: Ирина Шевченко Николай Матиюк пришел в память о жертвах Голодомора с друзьями.

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Около 15:30 прочитали молитву за умерших. После Владимир Зеленский произнес речь.

"Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Однако огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: "За что?". Согласно различных исследований от Голодомора 1932-1933 годов умерло от 4 до 8 млн украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войне", - сказал президент и объявил минуту молчания.

Автор: Сергей Старостенко Владимир Зеленский прочитал речь и объявил минуту молчания в память о жертвах Голодомора.

Мужчины поспешно сняли шапки. После этого президент вместе с Еленой Зеленской положили свечку и венок к памятнику девочке с колосками. Зеленская одета в черный костюм и длинное черное пальто. После них свечи положили Виктор и Екатерина Ющенко и представители всех областей Украины в национальных костюмах. Люди толпами хлынули в музей, чтобы зажечь свечу и почтить память жертв Голодомора. Министр культуры 2014-2016 годов Евгений Нищук возложил венок с рябиной к девочке с колосками.

Автор: Сергей Старостенко Зеленский возложили венки и свечи к памятнику девочки с 5 колосками.

"Как министр я приложил много усилий к тому, чтобы возобновилось строительство второй очереди музея Голодомора. Это святая обязанность любого человека, потому что это миллионы невинно убиенных украинцев, неродившихся и убитых голодом детей. Это одна из величайших трагедий прошлого века и она понесла за собой большие потери украинского народа. Однозначно, что народ, который перенес эту трагедию и несет достойную честь, будет иметь будущее. Вместе с коллегами я снял 19 интервью со свидетелями Голодомора старше 90 лет. Это невероятные ощущения, когда они рассказывают детали, которые запали в душу ребенка.

Одна 100-летняя женщина, которая хорошо все помнит, сказала фразу: "Я шла, люди падали. Их просто переступали и они дальше шли". Мой род за Збручем с Франковской области и мой отец рассказывал, что время от времени прорывались с большой Украина пухлые голодом люди. Их забирали в семьи. Уничтожали Украину только потому, что были люди, которые хотели быть хозяевами на своей земле. В этом тоталитарный режим не мог допустить", - говорит Нищук.

Автор: Ирина Шевченко Евгений Нищук 20 лет подряд приходит почтить память жерт Голодомора.

Около 17:00 люди начинают расходиться. Быстрой походкой к метро спешит священник в рясе с большим синим крестом на шее. Потирает от холода руки.

Особенно чествовать нужно тех, кто ушел из жизни при таких сложных обстоятельствах. Надо молиться о спасении их души. Люди, умирали миллионами, отходили не в состоянии мира, а умирали в муках. Эти люди не имели возможности покаяться. Над ними молитвы не читались. Поэтому молитвы именно об упокоении их душ особенно нужны. Также это еще нужно не только павшим душам, но и живым, чтобы люди видели и понимали к чему может привести не обращение внимания на фундаментальные основы человеческого бытия, а именно, когда люди равнодушны и не противопоставляются злу и позволяют ему воцариться. По храмах служатся заупокойные литургии и по церквам вечерним будут вспоминать о Голодоморе. При воспалении свечи каждый дома будет читать молитву "Отче наш" и за упокой этих душ", - говорит Алексей Петров, служитель украинской греко-католической церкви.

Автор: Сергей Старостенко Свечи и колоски возлагали к памятнику девочки с 5 колосками, который является главным символом Голодомора.

Действия советского режима против Украинской во время Голодомора-геноцида связанные с современной агрессией РФ.