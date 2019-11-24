Волосы вставали дыбом, когда мать рассказывала: как прошло чествование памяти жертв Голодомора

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 567
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 7461
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 1296
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 873
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 657
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 846
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5733
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2340
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
Фото
Все фото
39
27
21
8
5
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
&quot;Память, что спасает&quot; - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
Теннисные корты и 250 гектаров леса - какой когда-то была иезуитская коллегия в Украине
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
Видео
Все видео
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Раскопали похороненных в лодке мужчину и женщину
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Студенты вышли против президента - 6 лет назад началась Революция достоинства
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5733
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2340
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2232
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1233
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1188
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 ноября 2019
Просмотров: 531
Сама винна
Побачити синці на тілі Оксани майже неможливо – їх не видно під одягом. Уперше я помітила сліди побоїв знайомої у басейні, куди разом ходили. ...
воскресенье, 24 ноября 2019 14:23

Волосы вставали дыбом, когда мать рассказывала: как прошло чествование памяти жертв Голодомора
11

  Комментировать

23 ноября в Украине почтили память жертв Голодомора. Мероприятия провели в Киеве возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на Лаврской улице. У ближайшего метро "Арсенальная" и по дороге к музею на уличных лотках продают сплетенные колоски по 10 гривен и книги о Голодоморе. На подходе к музею людей проверяют через металлоискатели.

Автор: Сергей Старостенко
  Представители всех областей Украины возложили венки и свечи к памятнику девочки с колосками.
Представители всех областей Украины возложили венки и свечи к памятнику девочки с колосками.

Около 15:00 несколько сотен людей за оградой ждут начала акций у памятника девочке с 5 колосками - символ Голодомора. Пожилая женщина в голубой платке с красными от слез глазами держит букет из колосьями.

Автор: Ирина Шевченко
  Онищук Наталья пришла почтить память теток, которые умерли во время Голодомора
Онищук Наталья пришла почтить память теток, которые умерли во время Голодомора

"Пришла, потому что хочу хотя бы мысленно святых небесах быть с теми умершими, которые забытые всеми. У семьи моей матери было 3 сестренки. Когда в селе была сходка, мой дедушка сказал что-то по голод. Тогда пришли ночью из колхоза и все, что можно было, забрали. Остались без крошки хлеба посреди зимы. Умерли все, кроме матери. Ее забрали в интернат. Она говорила: "Вырастешь, дитя, и я тебе все расскажу". Впервые рассказала, когда мне было уже за 20 лет. Мои волосы вставали дыбом. Сейчас слава Богу, благодаря Ющенко, к людям приходит память. Это уже не забудется, потому что есть этот комплекс", - говорит Онищук Наталья.

Автор: Сергей Старостенко
  23 ноября прочитали общую молитву памяти жертв Голодомора.
23 ноября прочитали общую молитву памяти жертв Голодомора.

У музея от холода переминаются с ноги на ногу люди и ждут начала. Несколько десятков священников в рясах переговариваются и дважды целуют друг друга в щеку при встрече. Епифаний и Филарет стоят в окружении священников. На холме вдали люди жмутся ближе к событию и выискивают лучшие места. Усатый мужчина в шляпе с колосками втайне вытирает глаза от слез.

"Моя мама с 17-го года. Где-то в 70-х годах впервые рассказала, что к ним пришли домой и забрали все до последнего колоска местные руководители. Их в семье было 4 Мамины дяди и тети опухли и умерли от голода, поэтому я здесь. Хочу почтить память", говорит Владимир Конельский.

Автор: Ирина Шевченко
  Владимир Конельские пришел почтить память умерших во время Голодомора теток и дядек.
Владимир Конельские пришел почтить память умерших во время Голодомора теток и дядек.

Под деревом на холме сидит пожилая женщина с палкой в ​​теплом желтом платке и пытается разглядеть, что происходит у музея. Лицо прячет под шарфом.

"Приехала из Кривого Рога, чтобы не забыть, что такое Голодомор. Мои дедушки и бабушка, тети и дяди опухли от голода и умерли. Специально приехали на это событие с друзьями пенсионерами из Кривого Рога. Они пошли где-то колонной, а я не могу стоять. Они приехали с колосками, а я свой отдала. Попросила, чтобы положили их меня. Не все признают Голодомор. Это надо помнить. Я родилась в 1934 году. Об этом рассказывала мама, бабушка и соседи. Многие умерло, многих вывозили в Сибирь. Люди от голода умирали по дороге. Рассказывали даже такие случаи, что матери детей ели. Моя мать прятала в погребах продукты. Варили лободу. Вкладывали ее в тряпочку и давали детям, чтобы сосали. У меня в семье было 3 детей. Удалось выжить, потому что мама работала при больнице. Немножко давали ей еду", - говорит Галина Бекетова.

Автор: Ирина Шевченко
  Женщина приехала из Кривого Рога, чтобы почтить память жертв Голодомора. Стоять трудно, поэтому наблюдает за событием, сидя на стуле.
Женщина приехала из Кривого Рога, чтобы почтить память жертв Голодомора. Стоять трудно, поэтому наблюдает за событием, сидя на стуле.

Рядом слышно как в группе 5 мужчин обсуждают Грушевского и политику большевиков. Мужчина с длинными седыми усами и в теплой шапке приехал на лечение к дочери в Киев специально в эти дни. Хотел заодно попасть на почтение памяти жертв Голодомора.

"Моя мама 1923 года. Была старшим ребенком в семье. У нее было три сестры. Их бабушка Галя всегда была на колхозной работе. Когда уходила, то всегда говорила моей матери: "Поля, ты смотри, чтобы сестренок не съели". По селе тогда ездила подвода и дядя Ванька собирал трупы и свозил их в яму и закапывал. Потом не стало и его. Он умер и его съели", - говорит Николай Матиюк с Николаева.

Автор: Ирина Шевченко
  Николай Матиюк пришел в память о жертвах Голодомора с друзьями.
Николай Матиюк пришел в память о жертвах Голодомора с друзьями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о Голодоморе: никогда не забудем и не простим

Около 15:30 прочитали молитву за умерших. После Владимир Зеленский произнес речь.

"Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Однако огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: "За что?". Согласно различных исследований от Голодомора 1932-1933 годов умерло от 4 до 8 млн украинцев. Эти потери сопоставимы с потерями во Второй мировой войне", - сказал президент и объявил минуту молчания.

Автор: Сергей Старостенко
  Владимир Зеленский прочитал речь и объявил минуту молчания в память о жертвах Голодомора.
Владимир Зеленский прочитал речь и объявил минуту молчания в память о жертвах Голодомора.

Мужчины поспешно сняли шапки. После этого президент вместе с Еленой Зеленской положили свечку и венок к памятнику девочке с колосками. Зеленская одета в черный костюм и длинное черное пальто. После них свечи положили Виктор и Екатерина Ющенко и представители всех областей Украины в национальных костюмах. Люди толпами хлынули в музей, чтобы зажечь свечу и почтить память жертв Голодомора. Министр культуры 2014-2016 годов Евгений Нищук возложил венок с рябиной к девочке с колосками.

Автор: Сергей Старостенко
  Зеленский возложили венки и свечи к памятнику девочки с 5 колосками.
Зеленский возложили венки и свечи к памятнику девочки с 5 колосками.

"Как министр я приложил много усилий к тому, чтобы возобновилось строительство второй очереди музея Голодомора. Это святая обязанность любого человека, потому что это миллионы невинно убиенных украинцев, неродившихся и убитых голодом детей. Это одна из величайших трагедий прошлого века и она понесла за собой большие потери украинского народа. Однозначно, что народ, который перенес эту трагедию и несет достойную честь, будет иметь будущее. Вместе с коллегами я снял 19 интервью со свидетелями Голодомора старше 90 лет. Это невероятные ощущения, когда они рассказывают детали, которые запали в душу ребенка.

Одна 100-летняя женщина, которая хорошо все помнит, сказала фразу: "Я шла, люди падали. Их просто переступали и они дальше шли". Мой род за Збручем с Франковской области и мой отец рассказывал, что время от времени прорывались с большой Украина пухлые голодом люди. Их забирали в семьи. Уничтожали Украину только потому, что были люди, которые хотели быть хозяевами на своей земле. В этом тоталитарный режим не мог допустить", - говорит Нищук.

Автор: Ирина Шевченко
  Евгений Нищук 20 лет подряд приходит почтить память жерт Голодомора.
Евгений Нищук 20 лет подряд приходит почтить память жерт Голодомора.

Около 17:00 люди начинают расходиться. Быстрой походкой к метро спешит священник в рясе с большим синим крестом на шее. Потирает от холода руки.

Особенно чествовать нужно тех, кто ушел из жизни при таких сложных обстоятельствах. Надо молиться о спасении их души. Люди, умирали миллионами, отходили не в состоянии мира, а умирали в муках. Эти люди не имели возможности покаяться. Над ними молитвы не читались. Поэтому молитвы именно об упокоении их душ особенно нужны. Также это еще нужно не только павшим душам, но и живым, чтобы люди видели и понимали к чему может привести не обращение внимания на фундаментальные основы человеческого бытия, а именно, когда люди равнодушны и не противопоставляются злу и позволяют ему воцариться. По храмах служатся заупокойные литургии и по церквам вечерним будут вспоминать о Голодоморе. При воспалении свечи каждый дома будет читать молитву "Отче наш" и за упокой этих душ", - говорит Алексей Петров, служитель украинской греко-католической церкви.

Автор: Сергей Старостенко
  Свечи и колоски возлагали к памятнику девочки с 5 колосками, который является главным символом Голодомора.
Свечи и колоски возлагали к памятнику девочки с 5 колосками, который является главным символом Голодомора.
Действия советского режима против Украинской во время Голодомора-геноцида связанные с современной агрессией РФ.
Автор: Ирина Шевченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Волосы вставали дыбом, когда мать рассказывала: как прошло чествование памяти жертв Голодомора». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Книгу о происхождении видов раскупили за два дня

Самое читаемое
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 45622
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 26749
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 18126
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 13104
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные
 Просмотров: 10872
История
Книгу о происхождении видов раскупили за два дня
Книгу о происхождении видов раскупили за два дня
 Просмотров: 468
Археологи рассказали о находках в Софии Киевской
Археологи рассказали о находках в Софии Киевской Просмотров: 2754
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
Ели суп из шишек и коры - украинцы вспоминают погибших во время голода
39
 Просмотров: 513
"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти
"Зарезал отец для еды" - село, в котором записывали настоящую причину смерти
5
 Просмотров: 3123
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
 1 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
3
Зеркаль объяснила, почему возвращение кораблей не означает выполнения Россией решения трибунала
3
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
1
Сила ботанічна
1
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Голосов: 1103
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua