Война в Афганистане - почему активизировались талибы

В Афганистане террористическая организация "Талибан" начала наступление на правительственные силы. Gazeta.ua разобралась в истории и причинах конфликта.

Кто такие афганцы и когда получили государственность

Афганистан расположен в юго-восточной Азии. Граничит с Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном на севере, с Ираном на западе и Пакистаном, Китаем и Индией на юге и востоке. Почти 80% территории страны занимают горы и плоскогорья.

42% населения страны составляют афганцы-пуштуны. 27% - таджики. Также в Афганистане проживают узбеки, туркмены и другие народы.

Арабские и таджикские ученые впервые упоминают афганцев в 982-983 годах. Через их территории проходил Великий шелковый путь. С VII по X в. территорию современного Афганистана завоевали арабы. Они исламизировали афганцев, которые до этого исповедовали зороастризм и местные верования.

С конца XIV в. территория Афганистана оказалась под властью тюркского правителя Тимура, а затем в составе владений Тимуридов. В 1747-1818 годах на землях Афганистана возникло независимое государство Дуррани.

В XVIII в. за влияние на этот эмират боролись Российская и Британская империи. Последняя победила и получила фактический контроль над внешней политикой страны. В начале XIX в. Афганистан распался на несколько самостоятельных княжеств, которые позже начали воевать с Великобританией. В начале XX в. среди афганцев начали распространяться патриотизм и идеи объединения. Новый эмир Аманула-хан после коронации 29 февраля 1919 сразу объявил о независимости от Великобритании. Это привело к новой войне, в которой афганцы победили. Лондон признал их независимость.

Кабул в XIX веке

Аманула-хан пытался модернизировать страну. Для этого требовал больших денег. Поднял налоги. Также приказал афганцам носить европейскую одежду. Газеты публиковали фото его жены без чадры. Это вызвало возмущение простых людей и привело к восстанию пуштунских племен в 1928-1929 годах. Их возглавил дезертир Хабибула Калакан. Он повел повстанцев на Кабул и 29 мая 1929 захватил власть.

Аманула-хан бежал в Индию. Своим первым приказом Калакан отменил европеизацию и закрыл школы для женщин. Но уже в сентябре против него выступил Надир-хан, бывший министр обороны. При поддержке англичан он разгромил как повстанцев, так и сторонников Аманулы.

В 1933 году Надир-хана убили. Новым королем стал его сын Захир-шах. Он начал реформы, смог балансировать между СССР и США во внешней политике. В стране появилась свободная пресса и парламент.

"В Коране нигде не сказано, что Аллах против научно-технического прогресса, так почему с ним надо бороться?" - говорил он.

Консерваторы обвиняли Захир-шаха в коммунизме и пренебрежении исламом. В 1973 году двоюродный брат и свояк короля, бывший премьер-министр Мохаммад Дауд организовал государственный переворот, в то время, как Захир-шах был в Италии. Тот остался в Европе и отрекся от престола. Афганистан стал республикой. Консерваторы продолжили планировать заговоры против нового президента. Между тем Дауд боролся с коммунистами, настроив их против себя. Левые взгляды преобладали среди офицеров, которые учились в СССР.

27 апреля 1978 в Афганистане произошла революция. Дауда убили. Власть захватили социалистические просоветские политики. Главой государства и премьер-министром стал Нур Мохаммад Тараки, его заместителем - Бабрак Кармаль государство объявили Демократической Республикой Афганистан. Это привело к еще большему недовольству консерваторов.

Начали формироваться отряды исламской оппозиции - моджахедов.

Как повлияло на историю Афганистана ввод войск СССР

В декабре 1979 года спецподразделение КГБ СССР напало на президентский дворец в Кабуле и убило тогдашнего президента страны Хафизуллу Амина. Тот до последнего не верил, что на него напали русские. В Кремле операцию оправдывали жестокостью и ультралевыми взглядами Амина.

Президента заменили марионеточным правительством более управляемого Кармаля Бабрака. Председатель КГБ Юрий Андропов и другие политики нажали на генсека Леонида Брежнева и тот подписал приказ о вводе советских войск в Афганистан.

Советские войска вместе с лояльными ДРА отрядами пытались победить моджахедов. Повстанцы находили поддержку во всех слоях населения. Они были привычны к тяжелым условиям проживания в горах. Многие с детства умели обращаться с оружием. Сопротивление моджахедов подавить никак не удавалось. В 1989 году советские войска вывели и в стране началась гражданская война.

Советская интервенция не смогла достичь своих планов, но она возмутила народ. Пуштуны считали СССР главным врагом, потому что он насаждал атеизм.

Без контингента СССР социалистическое правительство продержалось до 1992 года. 27 апреля отряды исламской оппозиции вошли в Кабул. Пуштунский исламский лидер Себгатулла Моджаддеди стал президентом. Страну объявили Исламским государством Афганистан. Отменили все законы, противоречащие исламу. Закрыли университет и все развлекательные заведения, в госучреждениях ввели обязательные молитвы, запретили все антирелигиозные книги и алкоголь, урезали права женщин.

Война не закончилась. Полевые командиры продолжили воевать между собой. Страна была сильно разделена по этническим признакам, центральная власть слабела. В этой ситуации среди пуштунов зародилось движение "Талибан".

Попытка превратить Афганистан в социалистическое государство вывела из себя мусульман и подтолкнула к восстанию

Что такое движение "Талибан"

Слово "талибан" в переводе с пуштунского означает "ученики". Движение основали 30 студентов мусульманской духовной школы города Кандагар во главе с муллой Мухаммедом Омаром. Их идеология базировалась на исламском фундаментализме и неприятии всего западного.

К созданию "Талибана" причастен Пакистан. Этой стране было выгодно иметь зону политической нестабильности возле себя. Это позволяло им оправдывать развитие собственной системы ядерного вооружения, которую они могут использовать против Индии. В Пакистане размещались лагеря подготовки талибов, они их финансировали.

Одной из причин возникновения "Талибана" было безвластие и произвол. Малочисленные представители официальной власти грабили людей, происходили изнасилования, росла коррупция. При том, что пуштуны традиционно придерживаются строгих моральных норм. В сельских районах действовали банды. Талибы решили поднять лозунг установления жесткого порядка.

Кроме Пакистана талибов финансово поддерживали Саудовская Аравия, ОАЭ и другие исламские страны. Их помощь связывают с религиозными убеждениями. Финансирование талибов они воспринимали как помощь единоверцам.

Моджахеды-повстанцы в 1988 году

Как жил Афганистан во время правления талибов

В 1994 году Кабул перешел под власть одного из полевых командиров Ахмада Шаха Масуда. Он попытался установить мир и начать процесс объединения государства. Но талибы отказались поддержать его.

27 сентября 1996 года талибы без боя взяли Кабул и основали Исламский Эмират Афганистан. Они контролировали большую часть страны. Лишь на севере оставалось оппозиционная группировка Северный альянс. Состояла в основном из таджиков и узбеков.

Талибы установили жесткий режим исламского права. Женщин обязали носить паранджу, они не имели права выходить из дома без сопровождения мужчины, работать и получать образование до восьми лет. Запрет на работу больше всего ударил по ним, потому что в стране было много вдов. За нарушение женщин били плетьми и казнили. Был случай, когда женщине отрезали большой палец за ношение лака на ногтях. Также талибы наказывали мужчин, которые давали работу женщинам.

Всех мужчин обязали носить бороду. Воров наказывали отрезанием руки или ноги. У государства не было гимна, так как талибы запретили музыку.

Сами талибы оправдывали свой режим установлением порядка. Будто бы простым людям лучше жилось под их правлением, чем с полевыми командирами.

Как происходило свержение режима с помощью США

У талибов приют получил лидер террористической организации "Аль-Каиды" Усама бин Ладен после взрывов у посольств США в столицах Танзании Дар-эс-Саламе и Кении Найроби 7 августа 1998. США установили его причастность к теракту и объявили в розыск.

После терактов 11 сентября 2001 Белый дом решил начать полномасштабную военную операцию против талибов. Американцев поддержали в НАТО.

На первом этапе войска коалиции нанесли военное поражение "Талибана" и отстранили от власти. Создали Временное правительство Афганистана. После проведения выборов 2004 года возникло постоянное правительство Хамида Карзая.

В боевых действиях погибло до 40 тыс. талибов, их сторонников и более 20 тыс. членов коалиции.

В 2014 году США объявили, что достигли своих задач. Началось постепенное сокращение военного присутствия. Иностранцы взялись помогать Афганской народной армии наращивать силы.

Талибы получают много денег от торговли наркотиками

Что происходит сейчас, почему талибы активизировались

Летом 2021 года президент США Джо Байден объявил о завершении миссии в Афганистане.

"Я не буду отправлять еще одно поколение американцев на войну в Афганистан, когда нет разумных ожиданий по достижению иного результата", - сказал он.

По мнению Байдена, борьбой с талибами и поддержанием порядка должна заниматься армия официального Кабула, которой достаточно помогли западные страны. Аналитики не поддерживают его мнение. В Афганистане царит коррупция и большую часть помощи разворовывали.

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После новости о выводе войск талибы, которые до того скрывались в труднодоступных районах Афганистана, перешли в наступление. Правительственная армия пока сопротивляется. Но талибам удается захватывать деревни и пограничные заставы. Мирные жители массово бегут из страны.

Чьи интересы пересекаются в стране. Кто и с кем воюет

Талибы стремятся захватить власть в Афганистане. Их представители заявляют, что движение не будет устанавливать жесткий шариатский режим. Говорят об уважении прав женщин и религиозных меньшинств.

Сторонники официальной власти не верят им и пытаются сохранить модернизационный курс страны.

Взять на себя роль защитника афганцев может Турция. Об этом в кулуарах говорил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Но конкретные решения в Анкаре еще не принимали.

Автор: Reuters Столкновение спецназовцев с талибами 13 июля

Кому и чем грозит противостояние

Больше всего активизации "Талибана" опасаются страны Центральной Азии. В Таджикистане и Туркменистане объявили мобилизацию для укрепления границ. Хотя талибы вряд ли выйдут с территории Афганистана. Их идеология базируется на национализме, они заинтересованы лишь в контроле над собственной территорией.

Но их действия могут активизировать другие исламистские движения, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ. Китай пытается влиять на талибов через Пакистан. Но активизация исламистов может вызвать волнения среди уйгуров.

Недавно террористическая организация "Талибан" установила контроль над границей Афганистана с Таджикистаном. Сейчас талибы заявляют, что взяли под контроль 85% территории страны, однако официальные власти Афганистана это отрицают. Власти Афганистана назвала пропагандой заявление талибов. Однако признают, что боевики контролируют важные провинцию Герат и город Торгинди.