Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Танганьика имеет самую богатая пресноводную экосистему в мире. Фото: livejournal.net

Английский военный Джон Спик (1927-1874) открыл Центральной Африке озеро Танганьика 13 февраля 1858-го. В переводе с языка тамошнего племени Бабембе означает "водоем, полный рыбы".

Он вместе с Ричардом Фрэнсисом Бертоном случайно наткнулся на это озеро. Сначала считали его истоком Нила. Экспедиция была очень сложной. Ее участники страдали от тропических заболеваний.

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Озеро Танганьика является родиной более 2 тыс. представителей растительного и животного мира и одной из самых богатых пресноводных экосистем в мире. Здесь даже водятся крокодилы-людоеды.

Сейчас озеро страдает от неконтролируемого развития и влияния человека.

Журналист издания Генри Стэнли 17 октября 1869 по заданию редактора отправился на поиски экспедиции шотландского путешественника Дэвида Ливингстона, пропавшей в Африке два года назад.