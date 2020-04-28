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вторник, 28 апреля 2020 11:21

Военные попытались свергнуть правительство

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Военные попытались свергнуть правительство
Отмена Оскилко пытался сбросить Петлюру. Фото: ppt

28 апреля 1919 года в Ровно атаман Владимир Оскилко, командующий Северо-Западным антибольшевистским фронтом, попытался совершить переворот против Директории УНР.

Во временной столице УНР он арестовал социалистическое правительство во главе с Борисом Мартосом.

Новое правительство было сформировано 12 апреля 1919 года главным атаманом Симоном Петлюрой. Его возглавил социал-демократ Борис Мартос. Правительство намеревалось создать в Украине "республику трудовых Советов" и заключить мирное соглашение с большевистской Россией.

Атаман Оскилко заявил, что украинские большевики рано или поздно доведут дело до присоединения Украины к советской России. Считал новое правительство большевистскими агентами.

Причиной переворота стало снятие атамана Оскилко с должности за поражения под Коростенем и Новоградом. Участники государственного переворота требовали созыва Учредительного Собрания и отстранения Петлюры от руководства военными делами.

Арестовать Петлюру мятежникам не удалось. Он был не в Ровно, а на железнодорожной станции Здолбунов. Его арест Оскилко доверил большому отряду конной гвардии во главе с атаманом Семеном Гризло. Повстанцы надеялись, что в Здолбунове никто не знает о мятеже. Но людей Грызло сразу окружили верные Петлюре подразделения. Командир отряда решил вернуться в Ровно.

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Оскилко повторил попытку арестовать Петлюру. Прислал в Здолбунов один из лучших своих отрядов во главе с атаманом Белоусовым. Между тем Ровно атаковали части корпуса Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца, отряды петлюровской полевой стражи и один бронепоезд. На 10 часов утра 30 апреля переворот Оскилко потерпел полное поражение.

25 апреля 1918 года войска Крымской группы Отдельной Запорожской дивизии армии УНР Петра Болбочана освободили от большевиков Бахчисарай в Крыму. Первым в город вошел конно-гайдамацкий полк имени Костя Гордиенко под командованием Всеволода Петрива.

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Дата
28
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