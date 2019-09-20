Во время землетрясения погибло 2,4 тыс. человек

Тайвань в 1999 всколыхнуло землетрясение в 7,6 баллов Фото: aa.com.tr

Землетрясение магнитудой 7,6 баллов по шкале Рихтера всколыхнуло Тайвань 21 сентября 1999-го. Оно произошло недалеко от городка Цзицзы и известно, как "землетрясение 9/21".

Эпицентр находился на глубине 8 км. Катастрофа сопровождалась мелкими землетрясениями, которые уничтожали поселения еще в течение недели.

Всего погибло 2,4 тыс. человек, 11,3 тыс. получили ранения. Более 100 тыс. человек остались без крыши над головой. В спасательных операциях приняли участие волонтеры со всего мира.

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Материальный ущерб от природного бедствия составил более 300 млрд. тогдашних тайваньских долларов - на сегодня около $ 15,4 млрд. Землетрясение значительно подорвало экономику страны и вызвало массовое разочарование действиями правительства, которое не получило никакой поддержки на следующих выборах.

Землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Крыму 11 сентября 1927-го. Он стал самым мощным из всех, что происходили на полуострове. Ему предшествовало другое в 5,5 баллов, произошедшее 26 июня. Цунами фиксировали в Ялте, Алупке и Гурзуфе. Разрушений в городах не было и курортный сезон продолжился. Очаг сентябрьского располагался под морским дном южнее Ялты и вдоль побережья. Он принес с собой многочисленные разрушения и различные природные явления.