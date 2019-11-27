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среда, 27 ноября 2019 16:14

Во время строительства торгового центра раскопали храм и яму с костями, которым 5 тыс. лет

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Археологи обнаружили древний неолитический храм с похоронной камерой в городе Сен-Мемми, Франция. На месте раскопок должны были строить торговый центр.

Храму-гипогею около 5,5 тыс. лет. Содержит остатки по меньшей мере 50 человек и сопровождающие их вещи, сообщает France Bleu.

В захоронении площадью 6 м² присутствуют остатки взрослых мужчин и женщин, подростков, маленьких детей и младенцев. Среди них есть и обгоревшие. Всего удалось обнаружить 2 тыс. костей и 50 черепов. В сопровождение клали бусины, клыки животных, а также различные детали из кремния.

Вход в храм сначала располагался над поверхностью земли, но со временем ушел под нее. С камерой его связывал невероятно узкий коридор длиной около 4 м. Взрослый человек не мог протиснуться внутрь.

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Автор: INRAP
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Археологи раскопали захоронение 227 детей на севере Перу. Их всех принесли в жертву представители культуры чиму. Империя, созданная народом, просуществовала на территории страны до XV в. Все дети в возрасте от 4-14 лет. Такой жертвой стремились умилостивить богов, которые, по мнению чиму, прогневались и наслали большое Эль-Нино - наводнение.

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