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суббота, 06 октября 2018 23:13

Во время ремонта церкви обнаружили тайник с ценностями
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В церкви нашли сакральные артефакты
Фото: "Радіо Свобода"
В церкви нашли сакральные артефакты
В церкви нашли сакральные артефакты
В церкви нашли сакральные артефакты

В церкви Святого Николая в Радехове Львовской области нашли скрытые церковные предметы.

Во время ремонта крыши обнаружили 3 деревянные скульптуры и монстранции (сосуд для хранения Святых тайн), сообщает "Радио Свобода".

Настоятель храма Владимир Царик предполагает, что одна скульптура изображает святого Николая, а другая Иоанна Златоуста. Третья изображает распятие.

"Эти фигуры скорее всего были внутри храма, а распятие Христа могло стоять и снаружи. В нашей церкви присутствует и восточный, и западный стили, использовали и монстранции. Возможно, когда наступали российские войска в годы Первой мировой войны и чтобы спасти эти предметы, кто-то забрал, чтобы не повредили. А может есть другие причины. Во время ликвидации УГКЦ прежде всего прятали книги, где упоминался Вселенский архиерей, или заклеивали слова или вырывали страницы, где было поминовения Святейшего Вселенского архиерея. Могла советская власть негативно относиться к святым фигурам и к другим вещам, которые не имели отношения к Восточной церкви", - говорит он.

Художник Лев Скоп отмечает, что скульптуры принадлежат ко второй половине XVIII - началу XIX века.

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Художник, научный сотрудник Национального музея имени Шептицкого Роман Зилинко считает, что найденные скульптуры принадлежали греко-католической церкви. На них восточные ризы святых.

"Эти скульптуры надо осмотреть подробно, чтобы установить точно, кто на другой изображен, или святой Николай или иной святой. Относительно монстранции, то это латинская традиция сохранения святых тайн, но в XVIII-XIX веках использовали и в греко-католической церкви. Поэтому, чтобы точно оценить, нужно тщательно изучить ", - говорит Зилинко.

В церкви села Липно Киверцовского района на Волыни под куполом нашли украинский флаг и трезубец. Десять лет назад перекрывали церковь и мастера под бляхой нашли пакет, завернутый в платок.

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Дата
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