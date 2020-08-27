Власть взялась арестовывать украинских деятелей

Арестовали Герету и Заливаху. Фото: pexels.com

27 августа 1965 советская власть арестовала двух украинских деятелей культуры.

В Одессе задержали археолога и историка Игоря Герету. Он принимал участие в украинском диссидентском движении 1960-x. Приговорили к 5 годам лишения свободы условно. Герету лишили возможности совершить научную карьеру.

Герета продолжал научную деятельность. Работал в музеях. В 1988 году занялся политикой, был соучредителем Народного Руха Украины и депутатом Тернопольского областного совета.

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В Ивано-Франковске провели обыски в квартире художника Афанасия Заливахи. КГБ следил за ним. Творчество Заливахи считали антисоветским. В марте 1966 года на закрытом судебном заседании художника приговорили к 5 годам лагерей строгого режима. Наказание отбывал в Мордовии.

После лагерей женился на племяннице Степана Бандеры Дарьей. В их доме в Ивано-Франковске собирались диссиденты.

Президиум Верховного Совета УССР издал указ "О временном прекращении деятельности Компартии Украины" 26 августа 1991 года. Органы партии подозревали в участии в государственном перевороте ГКЧП 19-21 августа.