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суббота, 14 августа 2021 14:51

Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко

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Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
13 февраля 2014 года к постаменту Ленина в Киеве принесли 100 "золотых" манекенов - инсталляция художницы Татьяны Войтович. Манекены символизировали молодое поколение, которое захватило памятник и хочет сделать страну лучше. Фото: УНИАН

Без качественной политики памяти народ не может процветать. Вместе с языком и культурой - это важная составляющая развития государства. Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Нас учили, что Павлик Морозов - хорошо, Николай Щорс - хорошо, Искра и Кочубей - хорошо. Это те украинцы, которых надо видеть каждый день и брать пример. Я каждый день еду на работу мимо станции метро "Арсенальная". Там стоит постамент из красного рваного гранита с пушкой. На нем стоял памятник предателям Искре и Кочубею. Их Мазепа под Киевом казнил, похоронили у стены лавры. В конце 1917-го бойцы УНР сбросили монумент.

В январе следующего года после победы под Крутами в Киев с войском заходит большевик Муравьев. Убивает 15 тыс. человек - тех, что носили вышиванки или разговаривали на украинском. Похоронены в Мариинском парке. Сейчас на том постаменте стоит пушка, которую выкатил Муравьев в честь оккупации Киева. Какой нужно быть нацией, чтобы иметь такую ​​толстую кожу и равнодушие к своему деду, который оборонял Киев, не хотел московской оккупации", - рассуждает политик в интервью "Эспрессо".

Каждая столица мира развита таким образом в культурном плане, что гости видят через каждые 50 метров памятники, камни, мемориальные таблички. Какие то страницы истории характерные для города и страны.

"В центре Киева есть Крещатик и бульвар Шевченко. На них попадает большинство посетителей города. Там стоит постамент от Ленина. Как так, что самое центровое место у нас пустует. Выше по бульвару на хорошем коне - фигура Николая Щорса. Какой стрелял в спины бойцам УНР . Задача памятника находится в корне "память". Какую мы хотим сохранить память о Щорсе? Советская власть ставила монумент каждом предателю. Приучали нас, что Хмельницкий наш герой, потому что он "воссоединил" из Россией. Такого слова даже в словаре не было. Но нас к нему быстро приучили. Как к Щорсу и к пушке Муравьева.

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Мы сейчас должны думать над другим. Где то украинская среда, которая должна воспитывать ребят. Что они возьмут из упомянутых локаций? Продолжается уродование нации. Следует искать идентичность и становиться цельными. Если нас легко распилить по языку, по культуре, по памяти, то для чего нам Украинское государство? Оно будет востребовано тогда, когда возникнут национальные представления, которые нужно будет защищать. Так, у немцев, чехов, болгар. Во всех кто определился в национальном вопросе", - считает Ющенко.

На центральных местах должны стоять национальные герои, чтобы люди интересовались их поступками. Объединялись вокруг них.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения Независимости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня Независимости Украины.

20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне Независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

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