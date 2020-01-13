Власть признали виновной в организации преступлений против народа

Некоторых организаторов Голодомора в Украине расстреляют по приказу Иосифа Сталина перед началом Второй мировой войны Фото: Facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv

Апелляционный суд Киева 13 января 2010-го признал руководителей советского оккупационного режима виновными в гецониде украинского народа 1932–33 годов.

За организацию преступлений осудили генсека Иосифа Сталина, тогдашнего руководителя чрезвычайной комиссии в Украине по коллективизации Вячеслава Молотова, секретаря Московского обкома ВКП(б) Лазаря Кагановича, второго секретаря ЦК КП(б)У и сторонника репрессий Павла Постышева, первого секретаря ЦК КП(б)У Станислава Косиора, председателя Совнаркома УССР Власа Чубаря и ответственного за выполнение хлебозаготовок Менделя Хатаевича.

"Это решение восстанавливает историческую справедливость и дает шанс строить Украину на честных и демократических началах", – прокомментировал решение суда тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

В то же время суд закрыл уголовное дело в связи со смертью виновных лиц, так как законодательство Украины не предусматривает наказания умерших. Несмотря на закрытие дела, в суде и прокуратуре отметили, что оснований для реабилитации преступников нет.

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Большинство украинцев одобрили решение суда. Поддержал его и тогдашний президент Политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Горан Линдблад. Против выступили спикер парламента Владимир Литвин, лидер оппозиции Виктор Янукович и первый президент Леонид Кравчук. Решение осудил и тогдашний спикер Госдумы России Борис Грызлов. Внук Сталина Евгений Джугашвили обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой возбудить уголовное дело против следователей СБУ, которые вели дело, и судьи, принявшего решение.

Уголовное дело возбудили 22 мая 2009 года по обращению исполняющего обязанности председателя Украинского института национальной памяти Игоря Юхновского, народных депутатов и других общественных деятелей. За расследование взялось Главное следственное управление СБУ. Осуществляли его в 17 областях. В ходе расследования собрали около 3,5 тыс. документов, подтверждающих преступление высших должностных лиц против украинцев и человечества.