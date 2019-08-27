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вторник, 27 августа 2019 11:29

Владельцев скота обложили новыми налогами

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Владельцев скота обложили новыми налогами
В СССР ввели налог на скот. Фото: livejournal.com

27 августа 1956-го в СССР ввели денежный налог с граждан, которые держат скот в городах.

Своим указом Президиум ВС СССР предоставил право Советам министров союзных республик вводить новый денежный налог. Под него подпадали жители больших городов, не являющихся республиканскими, краевыми и областными центрами.

За корову следовало платить 500 руб., за свинью старше двух месяцев - 150 руб., овцу или козу старше года - 40 руб., за коня - 1500 руб.

За каждую голову скота больше одной коровы или одной свиньи, или двух овец или коз налог взимался в двойном размере.

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Колхозники от налога освобождались.

Около 1,5 тыс. новых промышленных предприятий построили в Советском Союзе во время первой "пятилетки". 400 из них - в Украине.

Первый пятилетний план приняли 23 апреля 1929-го во время 16-й конференции ВКП (б).

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Дата
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