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пятница, 28 мая 2021 11:51

Вице-президент США заявил о поддержке украинцев

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Вице-президент США заявил о поддержке украинцев
Джордж Буш Старший выступает на съезде УНС 28 мая 1982 Фото: svoboda-news.com

28 мая 1982 года вице-президент США Джордж Буш Старший на 30-м съезде Украинского народного союза заявил о поддержке США порабощенного украинского народа.

В выступлении говорил об американо-советских отношениях. Преследуемыми советским режимом борцами за права человека назвал диссидентов Юрия Шухевича, Ивана Светличного, Николая Руденко, его жену Раису, и генерала Петра Григоренко.

"Украинцы в СССР на особо жестком счету. До половины всех советских политических заключенных могут быть украинцами. Репрессии ухудшились в последние годы. Но вы не забыты", - говорил Буш.

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Политик добавил, что американцы - нация эмигрантов. Потомки тех, кто искал лучшей жизни. Что их дух, мечты, поиск свободы живут дальше. Так же они живут и украинцев.

Выступление вице-президент закончил словами "Ще не вмерла Україна".

Украинский народный союз был самой большой организацией украинцев в ​​США. На 1980 год насчитывал 84 тыс. членов. Официальным печатным органом была газета "Свобода".

Позже, 1 августа 1991 года, уже президент США Джордж Буш Старший высказался в Киеве за сохранение СССР 1 августа 1991-го. В мире его речь получила шутливое название "Котлета по-киевски". Президент предостерегал украинцев от "самоубийственного национализма".

В речи Буш поддержал договоренности, достигнутые ранее в апреле между Горбачевым и 9-ю республиками, в частности Украиной, ставшей одной из участников нового союзного договора. Новый союз предусматривал создание мягкой федерации вместо СССР.

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Дата
28
мая

Вице-президент США заявил о поддержке украинцев

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