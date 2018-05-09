Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины

Сегодня в Украине и бывших странах СССР отмечают день победы над фашизмом.

По сути ветераны нужны государству для нескольких мероприятий в год, они должны молчаливо стоять, создавая красивую картинку причастности к значительному, пишет Varlamov.

Но были и есть другие ветераны - опаленные войной и оставлены на произвол судьбы в интернатах и ​​санаториях еще советской властью.

Истинное лицо войны показал в своей серии сделал художник Геннадий Добров (1937-2011) в своей серия работ "Автографы войны".

Фото: Геннадий Добров

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В 1974 году художник узнал о Валаамском доме инвалидов, где были бывшие солдаты. После Валаама он посетил еще два десятка домов инвалидов.

Она демонстрирует последствия войны без прикрас. Графические портреты этой серии создавались с 1974 по 1980 годы. В советское время на выставки для широких масс эти работы не допускались.

Портреты, которые никогда не будут востребованы государством, обясняет свои роботы Добров.

Утром 9 мая в столице проходят мероприятия ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Полиция перекрыла ул. Мазепы от метро Арсенальной в парк Славы. Пропускают всех через металлоискатели. На Арсенальной площади собрались люди с портретами своих родственников погибших во Второй мировой войне. Акцию свою называют "Бессмертная дивизия".