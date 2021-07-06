Весело и душевно. Как украинцы гуляли на Ивана Купала больше 100 лет назад - подборка фото

Фото: authenticukraine.com.ua

7 июля, в Украине отмечают Ивана Купала. Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии и картины традиционных гуляний. На них можно увидеть атмосферу тогдашнего праздника.

Одно из древнейших письменных свидетельств о празднике Купала относится к XIII в. В Волынской летописи по Ипатьевской списку под 1262 годом есть упоминание "канунъ Ивана дни, на самые Купалья". Упоминается Купала и в официальных документах XIV в.: договор литовских князей с польским королем Казимиром 1350-го фиксирует временное определение "к Ивана дне в Купалъ", а грамота Витовта 1396 "писана во вторникъ передъ Купалы св. Ивана, июня 20 дня".

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Густинский летопись начала XVII в. дияволизирует народные обычаи: "Сэму Купалу черту, - отмечает летописец, которым мог быть известный в то время писатель Захария Копыстенский, - еще и доныне по никоих странах натереть совершают наченше июня 23 дня в навечерие Рождества Иоанна Предтечи, даже до жатвы и далее, сицевым образом: с вечера собираются простая чадь обоего пола и соплетают себя венцы из ядом зелий, или корения, и препоясавшися были возгнитают огнь. Инде же поставляют зеленую витвъ, емшеся по руке около обращаются окрест оного огня, поюще своя песня, преплетающе Купала . Потом через оный огонь прескакуют, оному черту жертву себя приносяще".

Церкви не поддерживали купальские народные гуляния. Признавали только название Рождество Иоанна Предтечи, зато в народе употребляли название "Ивана Купала", или просто "Купала". Народные купальские гуляния вплоть до начала XX века запрещались. Участников народных гуляний, обрядов часто наказывали.

Праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Отмечали как праздник любви воды и огня, бракосочетания Купала и Марены. Купала - это огонь, Солнце. А Марена - вода. Ее изображали в виде женской антропоморфной фигуры из соломы. Девушки водили хороводы в рубашках и у воды. Быть в рубашке с распущенными волосами разрешалось только в девичьей компании. Было стыдно так прыгать, задирать ноги. Нижнего белья тогда не было. Девушки пели, призывали судьбу. Готовили на Ивана Купала вареники. Начиняли их вишнями, потому что они как раз уродили. И сыром, потому что не было поста. Пытались класть четное количество ягод, чтобы пару себе найти. Жарили пряженю - это такая яичница. Клали в нее четное количество яиц. Девушки наряжались в зелень, делали себе венки на голову, украшали себя цветами. Тогда как раз было пышнотравье. Они хотели, чтобы это все видели ребята. И парни приходили на гуляния. Молодые мужчины раскладывали на праздновании костер. Пугали женщин, выскакивали из воды, из кустов, Спускали с горы огненное колесо. Оно символизировало Солнце. Во всем годовом цикле присутствует этот символ. Далее происходили ухаживания, совместные танцы.