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вторник, 06 июля 2021 18:47

Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности

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Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не было - этнолог про Ивана Купала в древности
В старину молодежь использовала праздник Ивана Купала, чтобы найти себе пару. Фото: "Інформатор"

7 июля в Украине отмечают Ивана Купала. В этот день традиционно устраивают гуляния. Об истории и традициях праздника Gazeta.ua рассказала этнолог Елена Щербань.

"Сейчас это просто гулянка. Собираются люди, готовят шашлык. Хотя 10 лет назад работницы клубов начали вспоминать об этнографии, что праздновать нужно с элементами традиций, обрядов и обычаев. Начали вспоминать костер, прыгать через него. Разжигали у реки или где-то в музеях. Начинали прыгать замужние, женщины в рубашках без юбок, а это совершенно не допустимо", - говорит исследовательница.

Во второй половине XIX в. украинские этнографы начали собирать сведения об обрядах. Николай Сумцов, Федор Вовк, Павел Чубинский писали, что это праздник молодежи. Девушки искали судьбу, очаровывали мужчин. Празднование Ивана Купала приходилось на начало жатвы. Тогда еще не работали в поле и люди имели немного свободного времени.

"Праздник Ивана Купала имеет языческие корни. Отмечали как праздник любви воды и огня, бракосочетания Купала и Марены. Купала - это огонь, Солнце. А Марена - вода. Ее изображали в виде женской антропоморфной фигуры из соломы. Если поднимать этнографические материалы, мы увидим, что девушки водили хороводы в рубашках и у воды. Быть в рубашке с распущенными волосами разрешалось только в девичьей компании. Было стыдно так прыгать, задирать ноги. Нижнего белья тогда не было. Девушки пели, призывали судьбу.

Готовили на Ивана Купала вареники. Начиняли их вишнями, потому что они как раз уродили. И сыром, потому что не было поста. Пытались класть четное количество ягод, чтобы пару себе найти. Жарили пряженю - это такая яичница. Клали в нее четное количество яиц. Девушки наряжались в зелень, делали себе венки на голову, украшали себя цветами. Тогда как раз было пышнотравье. Они хотели, чтобы это все видели ребята. И парни приходили на гуляния", - объясняет Елена Щербань.

Молодые мужчины раскладывали на праздновании костер. Пугали женщин, выскакивали из воды, из кустов, Спускали с горы огненное колесо. Оно символизировало Солнце. Во всем годовом цикле присутствует этот символ.

"Происходили ухаживания, совместные танцы. Девушки пытались гадать - пускали веночек на воду и спрашивали, в какую сторону идти. Сейчас просто копируют такие традиции. Хотят пускать венки, а плести их не умеют. И на авансцену выходят разные мастера с травоплетения. И с умным видом начинают рассказывать, какая это магия - плести венок или куклу из травы. Это не магия, каждая девочка умела плести себе игрушки. Люди сейчас многое не понимают. Замужней женщине не нужно надевать венок, потому что она уже не девушка. На празднике ей можно быть, но в платке или в чепце, в платье", - продолжает.

Могли выбирать парня, которого объявляли Иваном Купалой. Или делали из сена Купала. С соломы мастерили ему девушку и женили их.

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"Фольклористы писали о перескакивании через костер, как символе очищения. Не думаю, что наши предки так считали. Они к празднику и так были чистыми. В сегодняшних торжествах прыжки через костры никак не объясняют. Считалось, что если парень пригласил девушку перепрыгнуть через костер, то таким образом показал, что она ему нравится. Сейчас коммуникация между молодыми мужчиной и женщиной проста. Можно написать в соцсетях. А из этнографических источников второй половины XIX века видно, что девушке негоже даже на празднике терять голову. Матери предупреждали, что это волшебная ночь и нужно быть добропорядочной. Перепрыгивали для того, чтобы показать симпатию. После этого они брались за руки, сдруживались. Праздник Ивана Купала давал возможность познакомиться, увидеться, прикоснуться друг к другу", - говорит этнолог.

Употреблять алкоголь на праздновании было не принято. Мужчины не пили, чтобы не выглядеть пьяницами при женщинах, за которыми ухаживали. Ухаживания были регламентированы сообществом, за ними следили пожилые люди.

В среду, 7 июля, украинцы будут отмечать один из самых мистических праздников года - Ивана Купала. Праздновать начинают вечером 6 июля. В купальскую ночь происходит самое интересное. Это время гаданий, веселья, игрищ у огня и воды и, конечно, поиска цветка папоротника. Для киевлян и гостей столицы Gazeta.ua собрала перечень колоритных локаций, где будут плести венки, прыгать через костер и искать огненный цветок.

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