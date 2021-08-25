Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.

Фото: "Хроніки прекрасної епохи"

Показали фотографии Сеула начала ХХ в.

В то время Корея была под контролем Японии, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

"При взгляде на центральную часть города с высоты птичьего полета перед зрителем расстилается только море серых крыш, принадлежащих низеньким, как и везде в Корее, глиняным или каменным хижинам. Сплошная масса прорывается узкими улицами, а главная тянется через весь Сеул. Только иностранный квартал с изящными зданиями посольств, скрывающихся в густых садах, и дворец с невысокими зданиями немного украшают ландшафт", - писал моряк Петр Шмидт в книге "Страна утреннего покоя. Корея и ее жители" 1904 года.

Он пишет, что город окружают живописные горы.

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"Городская стена, опоясывающая Сеул, представляет собой настоящее циклопическое сооружение ​​из огромного обтесанного камня. Восемь ворот ведут в город и представляют собой массивные сооружения. Над каждыми воротами обустроена башня в виде двухэтажной китайской пагоды с изогнутой крышей. На главной улице постоянно много людей и оживленное движение. По обеим сторонам улицы тянутся канавы, наполненные сомнительным содержимым. За ними - низкие дома обычного корейского типа. Главная достопримечательность Сеула - императорские дворцы. Их всего три, причем два старых, один новый, в котором теперь живет корейский император. Корейские дворцы совсем не похожи собой то, что мы привыкли понимать под "дворцом". Они поражают посетителей бедностью зданий и отделки", - пишет Шмидт.

Опубликовали фотографии столице Афганистана Кабула конца XIX - начала ХХ в. В то время за контроль над афганскими правителями воевали Россия и Великобритания. Они хотели получить проход в Индию. В центре тогдашнего Кабула размещался сад и дворец эмира. В нем административные учреждения и зал для народных собраний.