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среда, 02 октября 2019 17:51

Ведущий музей Украины открыл доступ к своим фондам

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Ведущий музей Украины открыл доступ к своим фондам
Фонды Национального музея истории Украины откроют для научного сообщества Фото: kyivmaps.com

Ученые смогут беспрепятственно работать в фондах Национального музея истории Украины.

"Недавно утратил силу приказ Министерства культуры, который запрещал доступ к музейным фондам всем, кроме работников музея, работа которых непосредственно связана с предметами в фондах. Ученые снова смогут изучать и обрабатывать предметы из музейных коллекций", - говорится на официальном сайте музея.

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Получить разрешение на работу с материалами можно будет по заявлению на имя директора музея и при наличии письма от учреждения.

В Винницком областном краеведческом музее планируют открыть уникальную коллекцию золота. Ее установят в проеме помещения. Работы планируют провести на протяжении года.

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