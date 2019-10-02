Ведущий музей Украины открыл доступ к своим фондам

Ученые смогут беспрепятственно работать в фондах Национального музея истории Украины.
"Недавно утратил силу приказ Министерства культуры, который запрещал доступ к музейным фондам всем, кроме работников музея, работа которых непосредственно связана с предметами в фондах. Ученые снова смогут изучать и обрабатывать предметы из музейных коллекций", - говорится на официальном сайте музея.
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Получить разрешение на работу с материалами можно будет по заявлению на имя директора музея и при наличии письма от учреждения.
В Винницком областном краеведческом музее планируют открыть уникальную коллекцию золота. Ее установят в проеме помещения. Работы планируют провести на протяжении года.
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