В подземелье музея создадут уникальную коллекцию золота

В Винницком областном краеведческом музее планируют открыть уникальную коллекцию золота. Ее установят в проваллы помещения.
"Это иезуитские погреба. Они имеют высоту около четырех метров, два метра были завалены мусором. Строители спросили: "Что мы делаем? Засыпаем? Бетонируем и настеляем паркет?". Мы, конечно, на это не пошли", - рассказала директор музея Екатерина Высоцкая, пишет vinnitsa.info.
"Имеем очень хорошую коллекцию оружия. Думали делать там открытые фонды оружия. Но мы также имеем очень хорошую коллекцию золота, которое презентовало наше государство в мире. Перевесило золото. Выставка пока носит рабочее название "Золотые сутерены".
Сначала надо делать реставрацию, а потом – экспозиционную часть. Поэтому, скорее всего, нам не удастся осуществить все за год", - продолжает директор музея.
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Киевские исследователи нашли на ставке Гитлера "Вервольф" в Стрижавке возле Винницы подземное помещение на четыре этажа. Уже второй год подряд исследования на Ставке проводят специалисты киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии. В прошлом году они заподозрили, что вблизи площадки для военной техники (у самого бункера Гитлера) могут быть подземные помещения. Теперь это окончательно подтверждено.
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