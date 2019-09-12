В подземелье музея создадут уникальную коллекцию золота

В Винницком областном краеведческом музее планируют открыть уникальную коллекцию золота. Ее установят в проваллы помещения.

"Это иезуитские погреба. Они имеют высоту около четырех метров, два метра были завалены мусором. Строители спросили: "Что мы делаем? Засыпаем? Бетонируем и настеляем паркет?". Мы, конечно, на это не пошли", - рассказала директор музея Екатерина Высоцкая, пишет vinnitsa.info.

Подземелье в краеведческом музее Винницы. Фото: vinnitsa.info

Впоследствии музей обратился к строительной организации, которая расчистила помещения и усилила их стены. Чтобы такая находка не пропадала, решили превратить ее в выставочную комнату. Проект реконструкции создал дизайнер Александр Антонец.



"Имеем очень хорошую коллекцию оружия. Думали делать там открытые фонды оружия. Но мы также имеем очень хорошую коллекцию золота, которое презентовало наше государство в мире. Перевесило золото. Выставка пока носит рабочее название "Золотые сутерены".



Сначала надо делать реставрацию, а потом – экспозиционную часть. Поэтому, скорее всего, нам не удастся осуществить все за год", - продолжает директор музея.

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Киевские исследователи нашли на ставке Гитлера "Вервольф" в Стрижавке возле Винницы подземное помещение на четыре этажа. Уже второй год подряд исследования на Ставке проводят специалисты киевского Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии. В прошлом году они заподозрили, что вблизи площадки для военной техники (у самого бункера Гитлера) могут быть подземные помещения. Теперь это окончательно подтверждено.