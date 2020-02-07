Ватикану предоставили суверенитет

Латеранские соглашения остановили конфликт между Папой Римским и итальянским государством. Фото: .wikipedia

Между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI 11 февраля 1929-го заключены Латеранские соглашения. Ватикан провозглашен суверенным государством, которое действует на основе теократии.

После оккупации Рима итальянским движением за независимость 1870-го решено распустить Папское государство и создать итальянское национальное государство. Управление церкви ориентировано было с этой даты только на Ватикан, где де-факто был также и суверенитет папы. Муссолини был заинтересован в примирении с католической церковью. Хотел придать легитимности фашизму новые государственные и общественные формы.

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"Италия признает Святым Престолом право полной собственности и исключительной и абсолютной власти и суверенной юрисдикции над Ватиканом, со всем ему принадлежащим и полученным в виде пожертвований имуществом. Создается Град Ватикан и Италия признает государство Ватикан под суверенитетом Верховного Понтифика", - говорится в тексте Латеранских соглашений.

Латеранские соглашения остановили конфликт между Папой Римским и итальянским государством. Предоставили папской территории определенного государственного статуса. Это позволило Ватикана активно выйти на плоскость межгосударственной политики.

Папа Римский Юлий II 21 января 1506 распорядился создать армию Ватикана - Швейцарская гвардия. Считается старейшей армией на планете.