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воскресенье, 03 мая 2020 09:23

"Вагоны тянут лошади": во Львове открыли первый конный трамвай

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&quot;Вагоны тянут лошади&quot;: во Львове открыли первый конный трамвай
Конный трамвай во Львове. Фото: tvoemisto.ua

3 мая 1880 во Львове открыли первый в Украине конный трамвай.

Впервые городские власти задумались о запуске львовского конного трамвая еще в конце 1860-х. В 1870 году две английские фирмы создали для Львовского городского совета проект строительства конного трамвая, но его не согласовали.

В 1878 году горсовет объявил конкурс на строительство трамвайных путей, поскольку осознал, что Львов без общественного транспорта не сможет. Заявки подали Бельгийское и Триестинское трамвайные общества. Предпочтение отдавалось последнему. Контракт подписали уже 1 февраля 1879 года. Согласно документу, после 25 лет работы трамвайная сеть переходила в собственность города. 21 мая того же года был утвержден план строительства.

И уже к маю 1880 все было готово. И 3 мая открыли первый в Украину конный трамвай. А через два дня ввели оплату за проезд.

Работали две линии, которые перевозили в среднем 1 867 000 пассажиров в год. В 1889 году для перевозок было 105 лошадей и 37 пассажирских и 3 грузовых вагона, изготовленных в австрийском городе Граце.

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Вагоны имели темно-коричневый цвет с белыми надписями "Львовский трамвай".

Летом каждый вагон тянула пара лошадей, однако по улице Городоцкой и Шевченко вверх вагоны тянуло три лошади, а вниз - один. От этого зависела и стоимость проезда. С выпадением снега количество лошадей увеличивали до четырех.

Средняя скорость движения составляла 6,4 км / ч.

2 мая 1892 в Киеве запустили электрический трамвай, первый в Российской империи, третий в Восточной Европе после Будапешта (1888) и Праги (1891).

Строительство начали в сентябре 1891 года на Александровском спуске, ныне - Владимирском. А завершили уже к февралю 1892 года.

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Дата
03
мая

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"Вагоны тянут лошади": во Львове открыли первый конный трамвай

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