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четверг, 16 мая 2019 13:47

Вагоны метро заклеили необычными плакатами

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Вагоны метро заклеили необычными плакатами
В Днепре запустили поезд украинской идентичности. Фото: "Подробности"

В метро Днипра запустили поезд украинской идентичности.

В вагонах развесили 22 постера к годовщине Голодомора в Украине. Они рассказывают об уникальных предметах, культуре и быте украинцев, сообщают "Подробности".

"Это все то, чего сейчас не существует, мы возрождаем сегодня традиции. Возвращаемся к тому, что раньше было запрещено и уничтожалось целенаправленно", - говорит заместитель заведующего информационно-издательского отдела национального музея "Мемориал жертв Голодомора" Лариса Артеменко.

Пассажирам понравилась замысел.

"Это наша история. Мои предки тоже были под этим прессом. Поэтому это очень большое горе для всего народа украинского и не только", - сказала пассажирка метрополитена Надежда Онуфриенко.

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Маршрут украинской идентичности будет курсировать 1,5 месяца. В днипровском метрополитене планируют ежедневно выпускать его на разные направления.

Идею создать состав выразил Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора". Такие поезда уже курсируют в Киеве. Вскоре появятся в метрополитене Харькова.

Архитекторы выложили в сеть проект строительства второй части Мемориала Голодомора в Киеве, которое продлится несколько лет. Проект опубликован на сайте польской дизайнерской студии Nizio Design International.

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