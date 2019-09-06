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суббота, 07 сентября 2019 08:20

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

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В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей
Провести парад победителей предложил Советский Союз. Фото: Mil.ru

В Берлине 7 сентября 1945 года состоялся парад победителей - союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции. Парад состоялся у здания Рейхстага и Бранденбургских ворот

Провести парад предложил Советский Союз после июньского парада Победы Москвы 1945 года. В июле в Берлине уже состоялся Британский парад победы. Старшими офицерами, которые присутствовали на параде, были маршал Советского Союза Георгий Жуков из СССР, генерал Джордж С. Паттон из США, генерал Брайан Робертсон из Соединенного Королевства и генерал Мари-Пьер Кениг из Франции. Около 5000 военнослужащих из СССР, США, Великобритании и Франции приняли участие в параде. Парад открылся маршевыми войсками, за ними - бронетехника.

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Советские войска полностью окружили Берлин 25 апреля 1945 года. В битве за город приняли участие около 350 тысяч человек, 52 тыс. орудий, 7750 танков и 11 тыс. самолетов. К тому времени некоторые районы в центре города были полностью разрушены бомбардировками самолетов. После уличных боев в Берлине вошли советские войска.

Первая волна советских войск армии была более дисциплинированная и послушная. Однако, вторая - более заинтересована не в борьбе с вермахтом, а с гражданским населения. Советские солдаты искали в гражданских оружие, алкоголь и часы. За отказ сдавать часы расстреливали.

На YouTube выложили уникальные кадры Германии после капитуляции 1945 года. На архивном видео видно, как люди, в основном женщины, строят вдребезги уничтоженный центр Берлина. На главной улице рядом с Бранденбургскими воротами установлен огромный портрет Сталина.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
сентября

В завоеванном Берлине один за другим проводили парады победителей

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