В затопленной шахте нашли древний инструмент

Ученые нашли в Белизе в затопленной шахте индейцев майя долото, изготовленное из камня жадеита и ручку к нему.
До этого никому не удавалось отыскать инструмент из этого камня вместе с ручкой, сообщает enovosty.com.
Инструмент был настолько хорошо сделан, что смог сохраниться до нашего времени.
Находка подтверждает, что майя серьезно занимались добычей соли. Это занятие для них было очень важным и приносило немалый доход. Царапины на поверхности древнего инструмента подтверждают, что долотом активно пользовались работники шахты.
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Артефакты майя изготовили в промежутке между 600 и 800 годами нашей эры.
Археологи нашли тоннель под пирамидой Чичен-Ица в Мексике. Он мог привести к затоплению захоронения пещеры-сенота под основанием храма.
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