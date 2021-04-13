В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными

В Пулинском и Малинском районах Житомирской области поисковики обнаружили остатки солдат Красной армии. Мужчины погибли летом 1941 года.

В Пулинском районе раскопали остатки 4 солдат. Они погибли от артиллерийского огня, так как остатки находились не в анатомии, а были стянуты на плащ-палатках и сброшены друг на друга, сообщает в Facebook "Историко-патриотическое объединение "Поиск".

При солдатах нашли петличный знак в виде танка. Это свидетельствует о том, что они относились к танковой дивизии. Также нашли каску СШ-39, 2 противогаза, несколько советских монет, железную ложку и складной нож. Медальонов не обнаружили.

7 мая солдат похоронят в братской могиле села Соколов.

В Малинском же районе при погибшем солдате нашли медальон. Его передадут эксперту, который, возможно, сможет узнать имя и другую информацию о воине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идем на таран. Прощайте!" - в поле нашли обломки самолета времен Второй мировой

Фото: facebook.com/PoshukZhytomyr/

В сентябре 2020 года поисковики обнаружили остатки 10 бойцов Красной армии, погибших в июле-августе 1941 года в Житомирской области. При них нашли 7 смертных медальонов. Позже сообщили, что удалось установить персону солдата №90. Им оказался Полька Дмитрий Васильевич 1907 г. р. Родился в поселке Рудня Киевской области. "Родные солдата найдены. В Киеве проживает его дочь 1939 года рождения. Есть много внуков и правнуков. Украина, еще один твой сын возвращается с той далекой войны", - добавили впоследствии поисковики.