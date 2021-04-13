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вторник, 13 апреля 2021 12:31

В захоронении погибшего в 1941 году солдата нашли медальон с его данными
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В Пулинском и Малинском районах Житомирской области поисковики обнаружили остатки солдат Красной армии. Мужчины погибли летом 1941 года.

В Пулинском районе раскопали остатки 4 солдат. Они погибли от артиллерийского огня, так как остатки находились не в анатомии, а были стянуты на плащ-палатках и сброшены друг на друга, сообщает в Facebook "Историко-патриотическое объединение "Поиск".

При солдатах нашли петличный знак в виде танка. Это свидетельствует о том, что они относились к танковой дивизии. Также нашли каску СШ-39, 2 противогаза, несколько советских монет, железную ложку и складной нож. Медальонов не обнаружили.

7 мая солдат похоронят в братской могиле села Соколов.

В Малинском же районе при погибшем солдате нашли медальон. Его передадут эксперту, который, возможно, сможет узнать имя и другую информацию о воине.

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Поисковики обнаружили останки солдат Красной армии. Бойцов перезахоронят.
Фото: facebook.com/PoshukZhytomyr/
Поисковики обнаружили останки солдат Красной армии. Бойцов перезахоронят.
Поисковики обнаружили останки солдат Красной армии. Бойцов перезахоронят.
Поисковики обнаружили останки солдат Красной армии. Бойцов перезахоронят.
Поисковики обнаружили останки солдат Красной армии. Бойцов перезахоронят.

В сентябре 2020 года поисковики обнаружили остатки 10 бойцов Красной армии, погибших в июле-августе 1941 года в Житомирской области. При них нашли 7 смертных медальонов.

Позже сообщили, что удалось установить персону солдата №90. Им оказался Полька Дмитрий Васильевич 1907 г. р. Родился в поселке Рудня Киевской области.

"Родные солдата найдены. В Киеве проживает его дочь 1939 года рождения. Есть много внуков и правнуков. Украина, еще один твой сын возвращается с той далекой войны", - добавили впоследствии поисковики.

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