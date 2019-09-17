В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Перша пілотована повітряна куля, створена братами Монгольф'є. Фото: Claude-Louis Desrais

Французские братья Монгольфье в присутствии короля Людовика XVI 17 сентября 1783 года запустили первый воздушный шар с животными на борту.

В корзину небольшого шара с шелковой оболочкой, с отверстием внизу для горячего воздуха, посадили барана, петуха и утку. Под отверстием жгли бумагу и шерсть, так воздух внутри шара прогревался и она поднималась. Аппарат достиг высоты около 1,8 тыс. м. Невредимых животных нашли на поле, где шар приземлился. После этого начали выдумывать аппарат, который бы поднял человека в воздух.

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В том же году, но в декабре, шар "Глобус" наполненый водородом с пилотами за более чем 2 часа пролетел расстояние в 44 км - от Парижа в деревню на окраине. Это первый пилотируемый полет на шаре. Научная Академия в Париже поручает перспективном члену Академии, физику Жаку Александру Сезару Шарлю сконструировать шар, который бы поднимал недавно изобретенный газ - водород.

Ученый разработал водородный баллон, изобрел способ построения легкого, герметичного мешка - оболочки. Вместо полотна сшил прорезиненную шелковую ткань. Придумал добавить плетеную легкую корзину и для балласта и привязать к ней мешки с песком. Днем усипшно поднимаются и приземляются в 44 км от старта в маленьком городке несли ла Валле. За шаром наблюдают и едут вслед вооруженные охранники на лошадях.

21 октября 1991 у озера Гокио (4816 м над уровнем моря) состоялся самый высокогорный запуск воздушного шара. Через вершину горы Эверест из Непала в Тибет перелетели на двух воздушных шарах четверо экстремальных англичан.