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пятница, 23 июля 2021 11:45

"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
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Петр Дзиндра возле своей мастерской в центре Львова
Фото: Валерий Шмаков
Петр Дзиндра в детстве (Ивано-Франковск, 1955 г.)
Петр Дзиндра с братом (конец 1940-х - нач. 1950 г.)
Семья Петра Дзындры: по центру дедушка Юрий Хамик и бабушка Антонина, их дети со своими женами и мужями (1939 год). Внук - Ярослав Хамик, которого держит бабушка на руках - единственный живой человек сегодня из этого фото.
Коллектив украинских учителей в г.. Ярослав (нынешняя Польша), 1930-е. Крайняя справа внизу - мать одной из инициаторов создания Общества "Надсянье" Любомиры Яросевич

Осенью 1944 года Советский Союз и Польша начали принудительно выселять этнических украинцев из Польши, а поляков - с советской Украины.

За первые три года удалось депортировать почти полмиллиона человек. Среди них был львовский скульптор 77-летний Петр Дзиндра с семьей.

Gazeta.ua он рассказал, что на момент выселения имел восемь месяцев и потерял отца.

"Мы жили в польском Ярославе. Понимали, что вокруг начались погромы и нас ждет такая же судьба. Решили поехать сами. Собралось человек 14, далекая и близкая семья. Загрузили в товарняк и до Заболотова на Ивано-Франковщине ехали две недели. Там жили на вокзале, местные помогали, приносили продукты ", - рассказывает.

Через две недели по приезду в Петра Дзындры умерла мать. На воспитание взяла ее сестра.

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"Тетя была хорошей, но мне не хватало родителей. Впоследствии переехал к другой тетке в Ивано-Франковск. И через некоторое время отдала в интернат. Был счастлив, потому что получил свободу, мог делать, что хотел. Там и начал заниматься рисованием, что впоследствии натолкнуло уйти в скульптуру ".

Полное интервью с Петром Дзындрой читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

Львовский скульптор Петр Дзындра работает в области монументально-мемориальной скульптуры и создал множество работ. Мастерская художника расположена в центре Львова, здесь много рабочего инвентаря и готовых работ. Основным учителем и отцом называет тестя Евгения Дзындру. Именно он является автором скульптур львовских львов, что стоят у входа в Ратушу.

Автор: Оксана КНЯЖИК; Фото: Валерий ШМАКОВ
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