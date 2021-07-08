"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель

Фото: Валерий Шмаков

Осенью 1944 года Советский Союз и Польша начали принудительно выселять этнических украинцев из Польши, а поляков - с советской Украины.

За первые три года удалось депортировать почти полмиллиона человек. Среди них был львовский скульптор 77-летний Петр Дзиндра с семьей.

Gazeta.ua он рассказал, что на момент выселения имел восемь месяцев и потерял отца.

"Мы жили в польском Ярославе. Понимали, что вокруг начались погромы и нас ждет такая же судьба. Решили поехать сами. Собралось человек 14, далекая и близкая семья. Загрузили в товарняк и до Заболотова на Ивано-Франковщине ехали две недели. Там жили на вокзале, местные помогали, приносили продукты ", - рассказывает.

Через две недели по приезду в Петра Дзындры умерла мать. На воспитание взяла ее сестра.

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"Тетя была хорошей, но мне не хватало родителей. Впоследствии переехал к другой тетке в Ивано-Франковск. И через некоторое время отдала в интернат. Был счастлив, потому что получил свободу, мог делать, что хотел. Там и начал заниматься рисованием, что впоследствии натолкнуло уйти в скульптуру ".

Полное интервью с Петром Дзындрой читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

Львовский скульптор Петр Дзындра работает в области монументально-мемориальной скульптуры и создал множество работ. Мастерская художника расположена в центре Львова, здесь много рабочего инвентаря и готовых работ. Основным учителем и отцом называет тестя Евгения Дзындру. Именно он является автором скульптур львовских львов, что стоят у входа в Ратушу.