Как работает мастерская знаменитого львовского скульптора - фото

Фото: Валерий Шмаков

Львовский скульптор Петр Дзындра работает в области монументально-мемориальной скульптуры и создал множество работ.

Мастерская художника расположена в центре Львова, здесь много рабочего инвентаря и готовых работ. Основным учителем и отцом называет тестя Евгения Дзындру. Именно он является автором скульптур львовских львов, что стоят у входа в Ратушу.

Gazeta.ua скульптор рассказал, что именно этот человек научил его всему.

"Этот удивительный человек оставил мне в наследство мудрые советы школы творческой жизни, научил понимать и чувствовать пластику камня, его тайны, видеть и предвидеть в нем произведение искусства, воспринимать его музыку", - вспоминает мужчина.

К тестю-скульптору художник тянулся всегда, вместе творили , по словам Петра Дзындры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото

"Каждый день бывал в его мастерской, помогал в скульптуре. Он получил заказ на мемориальную таблицу для Трускавца первооткрывателю минеральных вод Теодору Торосевичу. Делали ее вдвоем. Он работал над портретом, а я над декором и текстом. Это наша первая совместная работа".

Полное интервью с Петром Дзындрой читайте в журнале "Країна" от 22 июля.

В Черкасской области житель с. Шевченково Виктор Голуб тонны снега превращает в настоящие скульптуры. Уже 40 лет подряд он делает под двором снежные скульптуры. Теперь это место для зимних фотосессий.