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среда, 17 февраля 2021 22:50

Мужчина лепит удивительные скульптуры из снега: видео

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Мужчина лепит удивительные скульптуры из снега: видео
Фото: Скріншот с видео

В Черкасской области житель с. Шевченково Виктор Голуб тонны снега превращает в настоящие скульптуры.

Уже 40 лет подряд он делает под двором снежные скульптуры. Теперь это место для зимних фотосессий, сообщает ТСН.

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"Все лепит руками. За 3 дня вылепил двух запряженных волов с пассажирами на Грабарке. На женщине ожерелье из пары килограммов картофеля, на мужчине усы из кожи медведя", - говорится в сообщении.

По словам мастера, в этих фигур прототипов нет, все из головы.

"Мужчина когда то мечтал стать скульптором. Лепил свиней в год кабана, огромных казаков, Солоху, Санта Клауса", - говорится в сообщении.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.

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