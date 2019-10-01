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вторник, 01 октября 2019 12:14

В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост

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В Варшаве украинцу поручили высший государственный пост
Михала Вишневецкого избрали на сейме королем Речи Посполитой 1669-го Фото: radiosvoboda.org

Королем Речи Посполитой в 1669-м стал Михал Вишневецкий. Он был представителем украинского княжеского рода.

"Воспитывался на королевском дворе. Поскольку его отец Ярема умер еще в 1651-м, то Михала взяла под опеку королевская семья Яна ІІ Казимира и Цецилии-Ренаты. Не имея своих детей, они считали его сыном, оплачивали его обучение в коллегиуме и в университете. Слава отца, опека королевского двора и идея фикс, что нужен "Пяст" - то есть местный, отвергла всех иностранных претендентов", - рассказал в интервью Радио Свобода историк Виталий Михайловский.

Михал Вишневецкий был умеренный и не имел запала, который был у его отца. Тот хотел быть первым везде: ездить верхом лучше, стрелять из любого оружия лучше, биться саблей лучше. В Михала этого не было, он инфантильный и замкнутый в себе.

Заставил свои имения, чтобы как-то существовать. Когда стал королем, то даже нечего было на обед накрыть во дворце в Варшаве. У родственников занимал деньги, чтобы как-то функционировал двор. Король не должен ходить на базар или искать себе обеды по кабакам.

"Он был вполне человеком Речи Посполитой, но специфическим. Одевался не как его современники-поляки, а как люди тогдашней Западной Европы: любил французскую одежду, носил парик, потому что комплексовал из-за раннего облысения. Он был нетипичной извне и за поведением человеком: был застенчивым, малоактивным, не любил охоту, не любил возлияний. Напротив, Ян Собеский, который стал королем после него и был его оппонентом был "в доску свой" - рубил шашкой, пил, скандалил, охотился и одевался как настоящий поляк по тогдашней "сарматской" модой ", - рассказывает исследователь.

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Его женитьба также стало политической игрой, потому что Сейм очень заботился королевским браком. Когда он стал королем, то был неженатым молодым человеком. А бракосочетания короля - это политическое дело. И выбор в пользу дома Габсбургов означал подчинение политики определенным крупным европейским вопросам, где Габсбурги были остро анти османски настроены. Когда он женится на принцессе из дома Габсбургов, то это говорит, что его будут подталкивать на войну с Османской империей.

Михал Вишневецкий скончался на 4-м году правления. Считают, что это произошло из-за отчаяния, потому что ситуация была катастрофической: турки захватили Каменец-Подольский и осадили Львов, он вынужден был заключить позорный Бучацкий мир.

"Он был больным человеком. Врачи, которые занимались им в последние дни во Львове, в доме архиепископа Львовского на площади Рынок - на углу улиц Русской и Сербской - показали, что он умер из-за разрыва язвы желудка. Исследования, которые делались над его прахом, подтверждают, что он имел проблемы с язвой желудка. Но не зря говорят, что язва - это психосоматическая болезнь. Стресс, неуверенность в том, достоин ли он правления и короны, и действительно катастрофическая ситуация - все это привело к его ранней смерти" , - объясняет Михайловский.

Войска Османской империи потерпели от европейцев поражение под Веной 12 сентября 1683-го. Решающую роль в победе сыграла армия короля Польши Яна Собеского, в которой было много украинских казаков. Битва навсегда положила конец турецкой экспансии в Европу.

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01
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