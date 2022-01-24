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вторник, 25 января 2022 00:46

В Украину привезут меч Петра Сагайдачного
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К чествованию 400-летия смерти гетмана Петра Сагайдачного в Украину привезут его меч.

Об этом договорился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время визита в Литву, сообщает пресс-служба министерства.

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"Все желающие смогут посмотреть на достопримечательность уже в этом году", - отметили в министерстве.

Фото: Никита Печеник, dyvys.info

Сейчас меч Петра Сагайдачного находится в оружейной Вавельского королевского замка в польском Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

"Удалось договориться о принципиальной вещи – начале культурных маршрутов Польши, Литвы и Украины. Рабочая группа будет создана уже в этом году", - добавили в пресс-службе.

В августе в Киев привезли оригинал Конституции Пилиппа Орлика. Его три месяца выставляли в Софийском соборе. Это впервые за 311 лет документ вернули из Швеции в Украину.

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