В Украине запретили европейское радио

Президент США Рональд Рейган читает речь по микрофону "Голоса Америки" Фото: golos-ameriki.ru

Распоряжение о глушении радиостанций "Голос Америки", "Би-Би-Си", "Немецкая волна" вышло 20 августа 1980-го в УССР. Решение приняло Министерство связи республики во главе с Николаем Тализиным.

Советская пропаганда приобщила радиостанции к "враждебным голосам" - забивали народу голову "ложью и клеветой об СССР". Для прекращения их деятельности использовали шумотроны - генераторы помех, которые устанавливали на специальных башнях.

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Все радиостанции во времена "холодной войны" считались ведущими СМИ - передавали новости и свободную информацию о жизни в СССР и во всем мире. Трансляции на украинском языке обычно были на коротких волнах. Из новостей люди могли услышать о настоящей жизни на западе, которую в СССР скрывали десятками лет. Также отличные от официальной версии оценки мировых событий. "Свободомыслие" представляло угрозу компартии в СССР. Именно это и стало основной причиной закрытия радиостанций.

Духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил слушать иностранную музыку 23 июля 1979-го. Решение приняли "в связи с тем, что это развращает молодежь". В тот день музыка перестала звучать на иранском радио и телевидении. "Западная музыка ничем не отличается от опиума, она притупляет чувства людей, которые ее слушают, делает их разум бездеятельным", - отметил духовный лидер. Также аятолла призвал население не бояться быть старомодными. Подчеркнул, что это небольшая цена за независимость страны.