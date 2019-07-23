Запретили иностранную музыку

Аятолла Хомейни запретил иранцам слушать музыку Фото: islam-today.ru

Духовный лидер Ирана аятолла Хомейни запретил слушать иностранную музыку 23 июля 1979 года. Решение приняли "в связи с тем, что это развращает молодежь".

В тот день музыка перестала звучать на иранском радио и телевидении.

"Западная музыка ничем не отличается от опиума, она притупляет чувства людей, которые ее слушают, делает их разум бездеятельным", - отметил духовный лидер.

Также аятолла призвал население не бояться быть старомодными. Подчеркнул, что это небольшая цена за независимость страны.

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"Вы строго отзываетесь о Западе. - спрашивала имама в интервью итальянский журналист Орианна Фалаччи. - Но телефон, который позволяет вам связываться с другими городами, созданный на Западе. Как и телевидение, с помощью которого вы обращаетесь к стране. И даже кондиционер, который позволяет сохранять прохладу в помещении, когда на улице жара. Если мы настолько испорчены, зачем же вы пользуетесь нашими орудиями зла? "

"Вещи - хорошая сторона Запада. Мы их не боимся и пользуемся ими. Мы не боимся вашей техники. Мы боимся ваших идей и ваших обычаев", - сказал Хомейни.

В 1990-х запрет ослаб, и на улицах Тегерана можно было услышать композиции в исполнении Эрика Клэптона и The Eagles. Они же сопровождали выпуски новостей.

На месте захоронения предпоследнего шаха Ирана Резы Пехлеви нашли мумию. Предполагают, что это тело самого шаха. Останки обнаружили во время реконструкции мемориального комплекса Шах-Абдул-Азим в городе Рей. Реза Пехлеви отказался от престола и в 1944-м умер в изгнании в Южной Африке. Тело изучат эксперты и перезахоронят.