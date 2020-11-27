В Украине продолжается следствие относительно главных исполнителей Голодомора

Со временем в Украине будут выносить процессуальные решения относительно исполнителей Голодомора Фото: facebook.com/groups/dostup.do.arhiviv

Руководитель следственной группы по делу организаторов Голодомора полковник СБУ Валерий Удовиченко рассказал, что продолжается работа по сбору материалов по исполнителях.

2009 исполняющий обязанности председателя УИНП Игорь Юхновский, народные депутаты и граждане Украины направили в СБУ обращения и заявления с просьбой расследовать обстоятельства гибели миллионов украинцев во время Голодомора 1932-1933 годов. Создали следственную группу, в которую вошли 174 сотрудника.

"В то время никакой криминалистической методики расследования преступления геноцида не существовало. Разработать план следственных действий мне существенно помогли материалы Нюрнбергского трибунала 1945 года. Там содержались веские свидетельства, как судебное обвинение доказывало вину главных военных преступников. Кроме того, изучая их я сравнил оба тоталитарных режима - коммунистический и национал-социалистический и увидел, что они по сути подобные. Существенным основанием для расследования послужили материалы исследований ученых-историков, собранные в российских архивах после распада Советского Союза, и рассекреченные документы в наших учреждениях ", - рассказывает Валерий Удовиченко.

Расследование проводили в большинстве областей Украины, свидетельства очевидцев трагедии и правовую помощь получали даже из-за границы. Помочь отказалась только Россия, отказ пришел в конце расследования.

Следователи изучали не только Голодомор, но и суть сталинского режима. Для осознания влияния трагедии на население назначали судебно-психологические экспертизы, которые делали шокирующие выводы.

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Несмотря на попытки противодействия внутри Украины, благодаря материалам расследования и безоговорочным доказательствам искусственности голода, Апелляционный суд Киева назвал виновных в организации Голодомора. Недовольство принятым решением выразил внук Сталина Евгений Джугашвилли, впрочем ничего не оспаривал.

Расследование и решение суда были необходимыми для восстановления справедливости перед жертвами геноцида, для утверждения правового государства и ускорения международного признания трагедии.

На сегодняшний день Главное следственное управление продолжает уголовное дело и исследует материалы относительно главных исполнителей преступления - людей, которые действовали по указаниям организаторов. Для восстановления справедливости, в Украине еще будут выносить соответствующие процессуальные решения.

Больше о расследовании читайте в журнале "Країна" от 26 ноября 2020 года.

Признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом является утверждением исторической справедливости не только в национальном, но и в мировом масштабе. В Украине Голодомор признали геноцидом в 2006 году. После того это сделали Австралия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Венгрия, Португалия, США.