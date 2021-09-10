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пятница, 10 сентября 2021 13:56

В Украине нашли кости динозавра

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В Украине нашли кости динозавра
В карьере на Киевщине нашли древние кости. Фото: "2+2"

В Киевской области обнаружили кости динозавра.

Окаменелости обнаружили на глубине 30 м в Малинском карьере. По предварительным данным, им не менее 40 млн лет, заявил краевед Вадим Перегуда в программе "Загублений світ".

"Также там была найдена вершина зуба, возможно, динозавра такого же возраста, как и кости. Это - единственная находка на сегодняшнее время, подтверждающая, что, возможно, на территории Украины можно найти останки динозавров", - говорит он.

Перегуда добавил, что нет специалиста, который смог более точно указать возраст находок.

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В Малинском карьере и раньше находили частицы ископаемых животных.

В Крыму и в Киеве жили динозавры. Они могли плавать и летать. Об этом сообщили ученые из академии наук Украины. "Остатки ихтиозавров находили в Крыму. Среди находок в основном отдельные косточки, на которые распался позвоночник. Их нашли возле Симферополя в Киловом карьере. Их остатки в виде зубов можно увидеть в меловых отложениях на Киевщине. Если поехать на Север на щебзаводы на станции Пенезевичи. Там, в карьерах, на граните залегает мел с остатками динозавров", - говорит Gazeta.ua Владимир Гриценко кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник Национального научно-природоведческого музея НАН Украины.

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Дата
10
сентября

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