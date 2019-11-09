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суббота, 09 ноября 2019 23:13

В УИНП рассказали, откуда появился трезубец

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В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
УИНП выпустил новое учебное видео. Фото: youtube.com

Украинский институт национальной памяти подготовил второе видео из серии "ИстФакт".

Оно посвящено гербу Украины, сообщает пресс-служба УИНП.

"Как украинская гривна помогла популяризации Тризуба? Почему отвергли варианты Галицкого Льва, Архистратига Михаила и Казака с мушкетом? Почему на украинском паспорте изображены плуг или звездочки, как на флаге Евросоюза? И при чем здесь Михаил Грушевский? Обо всем этом просто и подробно расскажет ведущий Владимир Вятрович", - говорится в сообщении.

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Следующие выпуски "ИстФакта" будут посвящены созданию "Щедрика", бою за Вознесенск, крымской операции Петра Болбочана и о хорунжем Армии УНР и первом патриархе Киевском и всей Украины Мстиславе.

Украинский институт национальной памяти запускает проект "ИстФакт". Имеет целью легкую и доступную подачу важных событий истории времен Украинской революции 1917-1921-х. Проект представлен в формате коротких видео с вопросами и ответами.

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