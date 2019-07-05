В тюрьме умер правозащитник

Юрия Литвина замучили в российской тюрьме Фото: twitter.com/history_ukraine

Украинского поэта и правозащитника Юрия Литвина арестовали 5 июля 1979-го. Писателя обвинили в "антисоветской агитации и пропаганде". Приговорили к 15 годам ссылки. Замучен в русском концлагере в Перми.

До этого поэта арестовывали трижды: в 1953, 1956 и 1974-м. Аресты проходили за "интерес украинской культурой", за создание подпольной националистической организации "Группы освобождения Украины", и за клевету на советское государство. В заключении закончил сборку "Трагическая галерея". В ней описал преступления советской тоталитарной системы против украинского народа.

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После освобождения в 1977-м Литвин становится активным членом Украинской Хельсинской группы. В апреле 1979-го пишет статью "Правозащитное движение в Украине. Его основы и перспективы". Арестовывают тяжелобольного поэта именно за нее. После ареста попадает в Кучинский лагерь в Пермской области. Тогда там находились и другие украинские правозащитники - Василий Стус, Олекса Тихий и Николай Руденко.

Литвина нашли 24 августа 1984-го в камере с разрезанным животом. Умер в больнице в городе Чусово Пермской области.

12 ноября 1982-го политзаключенный Михаил Горинь прибывает в лагерь ВС-389 в селе Кучино, Пермский край, Россия. Камеры комплектовали психологически несовместимыми людьми - к интеллигенции сажали уголовных преступников. Искусственно провоцировали конфликты. Украинские общественные деятели-сокамерники принимают его в Украинскую Хельсинкскую группу. Тогда же Михаил пишет психологические очерки сокамерников - Василия Стуса, Алексея Тихого, Валерия Марченко, Юрия Литвина. Впоследствии их всех уничтожат.