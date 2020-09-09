В Швеции отметили арт-инсталляцию, посвященную Голодомору

Фотография Леси Марущак стала основным промофото шведского фестиваля фотографии. Фото: istpravda.com.ua

Фотография из проекта "Mария" канадской художницы украинского происхождения Леси Марущак стала главным рекламным изображением фестиваля Landskrona Foto Festival в Швеции.

Она будет демонстрироваться на цифровых билбордах в центре города, сообщает Всемирный конгресс украинцев.

"Всемирный конгресс украинцев поздравляет Лесю Марущак с достижениями и международным признанием ее работ, включая проект "Mария", - заявил первый вице-президент СКУ и председатель Международного координационного комитета по делу Голодомора Стефан Романов.

"Мария" является частью большой мультимедийной арт-инсталляции, посвященной памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

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Центральным элементом является портрет юной девушки Марии, которой удалось выжить и перебраться в Канаду.

Инсталляция Марущак из проекта "Мария" демонстрировалась онлайн в июне в США.

Фильм о Голодоморе "Цена правды" режиссера Агнешки Холланд в иностранной прессе назвали блестящим. Мировая премьера состоялась 10 февраля 2019 года на кинофестивале в Берлине. Однако только сейчас ленту начали активно смотреть на Amazon и других платформах в США.