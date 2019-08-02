В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

Под завалами киевского Главпочтамта погибли 11 человек Фото: bigmir.net

Портик Главпочтамта на площади Октябрьской в ​​Киеве обвалился 2 августа 1989-го. Под каменными глыбами и остатками колонн погибли 11 человек.

Главной причиной трагедии называли ремонтные работы, которые проводили за несколько дней до катастрофы. Рабочие демонтировали облицовочную плиту, которая удерживала колонны и не укрепили их. Прохожие наблюдали деформацию сооружения за день до катастрофы и делали замечания, но строители не реагировали. 2 августа рабочие ушли на обед, как вдруг сооружение обвалилось. Шум от обвала слышали за несколько кварталов.

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Полицейские, пожарные, десантники и горожане кинулись разбирать завалы. Из-под остатков здания удалось извлечь 13 человек - только двое из них были живы. Их удалось спасти в больнице.

Портик киевского Главпочтамта вместе был традиционным местом свиданий в городе. Также в тот день шел дождь, но строительные принадлежности не позволяли собраться под колоннами большому количеству людей. Погибших могло быть гораздо больше.

После инцидента общественность активно следила за расследованием. Власти пытались перенести ответственность на некачественное строительство предыдущих лет. Реальной причиной было существенное нарушение техники безопасности ремонтных работ в эти дни.

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