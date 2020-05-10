В склепе обнаружили серебряную маску

Маска была на лице древней жрицы. Фото: 1news.com.ua

В Египте в древнем захоронении обнаружили секретную камеру с саркофамы жрецов времен XXVI династии фараонов.

В камере нашли позолоченную серебряную маску, сообщает lenta.ua.

Скрытый скелет был на дне погребального комплекса. Там ученые из Тюбингенского университета нашли четыре деревянных гроба с телами жрецов.

Надписи на стенах секретной погребальной камеры указывают на то, что здесь похороненные были жрецами таинственной богини змей Ниут-Шаес. Современные ученые мало что знают об этом культе. Он расцвел при XXVI династии.

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"Лицо одной из жриц было прикрыто позолоченной серебряной маской. Анализ методом рентгеновской флуоресценции показал, что речь идет о серебре чистотой 99,07% - то есть, ценный металл даже чище, чем серебро современных обычных проб", - говорят исследователи.

Испано-египетская археологическая миссия нашла мумию девушки-подростка, которая жила более 3600 лет назад. Раскопки делали на западном берегу Луксора в Египте.