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В Скандинавии откопали захоронение римского воина

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В Скандинавии откопали захоронение римского воина
В могиле воина нашли меч и шпоры. Фото: The history blog

На шведском острове Готланд нашли могилу воина, похороненного с мечом и со шпорами на ногах.

Анализ костей показал, что умерший был мужчиной. Он жил между VI и IV вв., сообщает The history blog.

Ученые говорят, что могилы воинов с оружием этого периода - очень редкие находки в Швеции.

Кости обнаружили при раскопках каменного круга из известняковых блоков. После очистки от земли, на ногах скелета увидели шпоры. На животе нашли меч.

Исследователи залили гипсом меч, чтобы удалить его без риска повреждения хрупких костей воина и не позволить металлу окисляться при взаимодействии с воздухом.

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Меч имеет длину 80 см и изготовлен из бронзы. Сохранилось деревянное обрамление их верхнего и нижнего концов ножен. Рукоятка меча завершалась бронзовой частью в форме желудя. Она похожи те, что использовали в римской армии. Это свидетельствует, что этот воин сам сражался за Рим или имел близкие отношения с империей.

На юге Швеции археологи обнаружили захоронение в центре поселения каменного века. В могиле возрастом около 8,4 тыс. лет человека похоронили вместе с собакой.

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